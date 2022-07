Servidor da prefeitura de Porto Seguro é morto a tiros

Um servidor da prefeitura de Porto Seguro foi morto a tiros na tarde dessa terça-feira (5). O crime aconteceu na Rua Manoel Fernandes Almeida, no centro da cidade.

Segundo a Polícia Civil, dois homens desceram de um automóvel e desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu no local. Foram expedidas as guias periciais e o DPT acionado. A vítima foi identificada como Mateus Colete, 24 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do crime. Dois homens que usam terno descem atirando na direção de Mateus. Em seguida, eles correm e entram em um carro branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para averiguar a denúncia de um homem baleado no local. Ao chegarem a equipe do 18º BPM acionou o Samu, que atestou o óbito no local.

Os policiais isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia.

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial da cidade. Testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar na elucidação do crime.