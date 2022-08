Servidor de Seabra morre após carro pegar fogo em garagem de prédio público

Um servidor da prefeitura da cidade de Seabra, na Chapada Diamantina, morreu após o carro em que ele estava pegar fogo no prédio da Vigilância Epidemiológica. A vítima foi identificada como o motorista Cleiton Mendes Alves.

Cleiton chegou a ser socorrido por testemunhas para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para debelar as chamas do veículo, mas o fogo foi controlado por populares.

A Prefeitura de Seabra emitiu uma nota de pesar pela morte do servidor e decretou luto oficial de três dias. Por causa disso, todos os setores e unidades de saúde municipais suspenderam o funcionamento nesta sexta-feira (26). Apenas a UPA da cidade está atendendo.

A morte do servidor está sendo investigada pela Delegacia de Seabra, que instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do incêndio. Foram expedidas as guias para remoção, perícias no local e necropsia. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica vão contribuir para o esclarecimento do caso.