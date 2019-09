Servidor do Detran-BA que cobrava para retirar multas é preso e exonerado

Um servidor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), identificado como Márcio Silva Freire, foi preso temporariamente, na manhã desta quinta-feira (12), em Salvador, durante uma operação nacional de combate à corrupção deflagrada pelos Ministérios Públicos estaduais na Bahia e em outros dez estados, nas cinco regiões do país.

Freio de Arrumação, como foi batizada na Bahia, a ação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-BA), da Promotoria. O MP-BA estima que outros funcionários do órgão tenham participado do esquema fraudulento que envolvia, dentre outros crimes, a retirada de infrações de trânsito e diminuição de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Márcio foi exonerado, de acordo com o Detran. A prisão do suspeito, que atuava como despachante em um posto do órgão de trânsito no Auto Shopping Itapoan, localizado na capital, foi cumprida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que identificou alguns dos delitos há cerca de dois meses.

Coordenadora do Gaeco-BA, a promotora de Justiça Ana Manuela Almeida explicou que Márcio Silva, que agia há pelo menos dois anos. Ele oferecia os serviços fraudulentos em contatos feitos por telefone e até WhatsApp. As investigações dão conta de que o servidor, que tinha acesso a determinados sistemas do Detran, vendia o serviço de retiradas de pontos de CNHs. O suspeito, que está detido na sede do MP-BA, costumava cobrar R$ 45 para cada ponto a menos.

Por meio de nota, o Detran-BA afirmou que o caso já era apurado pela corregedoria da pasta há quatro meses. “Informações foram levantadas e encaminhadas ao MP-BA e à Polícia Civil”, diz. O órgão também informou a exoneração de Márcio e acrescentou, ainda, que “tem um trabalho contínuo de apuração de denúncias de irregularidades envolvendo servidores”, e que está colaborando com as investigações da operação “para que tudo seja esclarecido e os culpados punidos”.

Investigações

Superintendente da PRF na Bahia, Virgílio de Paula Tourinho explicou que a partir do conhecimento das fraudes em CNHs, os indícios foram encaminhados ao MP-BA, que iniciou a investigação e deu início à operação.

“Desenvolvemos uma expertise na identificação de falsificações em CNHs e Certificado de Registro de Veículo (CRV) e chegamos à conclusão de fraudes diversas”, afirmou, esta manhã, durante coletiva com promotores de Justiça responsáveis pela execução da ação.

Além da prisão cumprida no posto do Detran, outros seis mandados, sendo dois de exibição e quatro de apreensão, foram cumpridos na sede do órgão, na região da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), e na Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), nos Barris.

Em nota, a Transalvador confirmou a visita de agentes da PRF no órgão para o cumprimento de um mandado de exibição - quando equipamentos eletrônicos e documentos podem ser periciados e vistoriados no próprio local - e afirmou que “está colaborando com os órgãos para que a situação seja esclarecida” e que presta “todo o apoio para identificar possíveis irregularidades”.

Promotores de Justiça e Polícia Rodoviária Federal deram balanço parcial de operação nacional contra corrupção (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Além da Bahia, onde ainda não há um balanço de todo material apreendido - entre eletrônicos, documentos e dinheiro -, a operação “nacional de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro”, articulada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) e executada pelos Gaecos, cumpriu 87 mandados judiciais, entre prisão, busca e apreensão e exibição, foram cumpridos no Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Acre, Santa Catarina e Paraná - onde foram apreendidos, em Curitiba, R$ 600 mil em espécie.

Bahia

As outras ações criminosas na Bahia, como mudança de categoria de condutores, além de retirada provisória de multas para possibilitar confecção do CRV, eram vendidas por valores que variam de R$ 100 e R$ 600, a depender “do grau de dificuldade”. “Tivemos a ciência dessa ação criminosa há poucos meses, mas ele [Márcio Silva] já servia ao órgão há algum tempo, e é importante deixar claro que ele é um risco à sociedade. É uma prática que tem sido comum em Salvador, recebemos informações de ofertas feitas por meios diversos”, explica Ana.

A promotora também comentou que há a possibilidade de que outros funcionários do Detran, ligados a Márcio, também estejam envolvidos. Embora o servidor tivesse liberdade para atuar criminosamente em modalidades diversas, Ana Manuela explica que o ponto não é a fragilidade do sistema, mas a quantidade de pessoas que “se corrompem e compactuam com a corrupção”. Ela destacou que qualquer pessoa que tenha participado, de maneira ativa ou passiva [compradores] são investigadas e podem ser presas.

“Por isso o nome, na Bahia, é Freio de Arrumação, a intenção é parar essas pessoas e reorganizar. Nós recolhemos documentos, eletrônicos e outros materiais que comprovam as fraudes da investigação, com a contribuição do Detran”, disse, ao dar mais detalhes de como Márcio agia. “São casos de pessoas que tiveram a categoria alterada sem serem submetidas aos exames necessários, ou de condutores que retiravam as multas para passar o veículo”, acrescenta.