Servidor público é assassinado com golpes de tesoura em Itabuna

Um homem de 40 anos foi morto a golpes de tesoura em Itabuna, no sul do Estado, na madrugada deste domingo (28). Uma equipe da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), que investiga o homicídio, foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.

A vítima foi identificada como Alexsandro Santana de Jesus, funcionário público municipal e massoterapeuta.

A arma usada para assassinar Alexsandro foi localizada na cena do crime, sobre a cama. De acordo com a TV Santa Cruz, o corpo da vítima foi encontrado por sua própria mãe.

"Meu primo era extremamente alegre, uma pessoa honesta, trabalhadora e feliz. Uma pessoa que vivia ajudando ao próximo. É muito triste, uma perda muito grande para a nossa família", disse uma prima da vítima.

A prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou o falecimento do funcionário público.

O velório e sepultamento do servidor ocorreu na tarde desta segunda-feira (29).