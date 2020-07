Servidor público é preso em Senhor do Bonfim com caminhonete roubada

Um servidor público de 47 anos foi preso na manhã da terça-feira (28) com um carro roubado em Senhor do Bonfim, na Bahia. Ele foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura km 117 da BR-407.

Os agentes faziam fiscalização na rodovia quando pararam uma Toyota/Hilux. Ao verificar a identificação veicular, os policiais perceberam elementos adulterados e notaram que se tratava de um carro roubado.

Para tentar burlar a fiscalização, o carro estava com placas clonadas de uma HIlux semelhante, já que o veículo original tinha regist de roubo. A Hilux foi roubada em 10 de abril deste ano em Barra do Jacuípe, no Litoral Norte da Bahia.

O motorista disse que recebeu o veículo há dois meses em troca do fornecimento de areia retirada de um terreno seu para construção civil. Ele afirmou que o negócio ficou em torno de R$ 110 mil e que o antigo dono contou que comprou a caminhonete em uma plataforma de venda on-line.

Ele deve responder por receptação. O suspeito e o carro foram levados para a delegacia local para que o caso fosse registrado.