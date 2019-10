Servidora de Camaçari é acusada de improbidade por participar de comissão de concurso no qual foi aprovada

Uma servidora do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, está sendo acusada pelo Ministério Público do Estado (MP) de improbidade administrativa. Segundo, o órgão, ela participou da comissão organizadora de um concurso público em que ela mesma foi aprovada e, além disso, a mulher não tem os requisitos necessário para exercer o cargo.

Kelly Lagos Santos Farias é Técnica de Atividade Tributária. Ela foi aprovada para o cargo em concurso público realizado pela prefeitura de Camaçari, em 2010. A questão é que ela era membro da comissão organizadora do concurso.

Segundo a ação, ajuizada nesta quarta-feira (2), pelo promotor de Justiça Everardo Yunes, a servidora desrespeitou a proibição prevista nas regras do concurso, constantes no Decreto 4.813/2009, que proibia a participação na comissão organizadora de parentes de candidatos, até terceiro grau. “Torna-se inadmissível a participação de um próprio candidato”, disse Yunes.

O MP afirmou que a nomeação da servidora é nula porque Kelly também não atende “todos os requisitos necessários à assunção do cargo”, já que não possui registro no respectivo conselho de classe, no caso o Conselho Regional de Administração (CRA).

O promotor solicitou à Justiça que a servidora seja condenada a perder a função pública, os direitos políticos por cinco anos, além de pagar multa, sanções previstas na Lei de Improbidade (8.429/92).

Segundo o MP, Kelly argumentou que estava de licença maternidade, no período entre 21 de junho e 17 dezembro de 2009, quando participou da comissão, mas o promotor afirmou que o argumento não procede.

“Apenas em 19 de janeiro de 2010 os membros da comissão realizaram a primeira reunião. Constata-se que a acionada já havia retornado da licença maternidade quando se iniciaram os atos preparatórios do concurso”, afirmou.

Procurada, a prefeitura de Camaçari ainda não se posicionou sobre o caso.