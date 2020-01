Servidores do estado apresentam pedidos sobre a previdência ao governo

Lideranças da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB) e de outras organizações sociais se reuniram com representantes do governo do Estado, nesta sexta-feira (10), para apresentar um conjunto de propostas de negociação para o ano de 2020.

Durante o encontro foram debatidas questões ligadas a reforma da previdência como a isenção da contribuição previdenciária para inativos e pensionistas com benefício inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, e a redução em 5 anos na idade e no tempo de contribuição para professores definidos nas regras gerais e de transição, inclusive quanto a nova idade mínima.

Os servidores também pediram para que o governo der continuidade ao Sistema Estadual de Negociação Permanente e ao processo de progressão e promoção de carreiras. Também estão na pauta o reajuste salarial e do auxílio alimentação.

A reunião aconteceu na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no gabinete da Liderança. A coordenadora jurídica da Fetrab, Marinalva Nunes, disse que o encontro foi positivo. “Entregamos o ofício e o documento, e o governo vai analisar os pedidos. Teremos outras reuniões nos próximos dias para discutir os pontos, mas saí da reunião esperançosa. O governo demonstrou sensibilidade com as nossas questões”, disse.