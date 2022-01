Sesab acusa laboratórios de não notificarem casos de covid

Nesta quinta-feira (27), a Sesab informou que identificou falhas nos sistemas de notificação de casos positivos de covid-19 em três laboratórios de Salvador e Lauro de Freitas. A secretaria disse que ficou ciente de que uma parcela de testes positivos dos laboratórios Sabin, LPC e Hermes Pardini dos últimos 2 meses não foram notificados. “Isso é uma infração sanitária grave, sujeita a multa e até mesmo a interdição”, declarou a Sesab, que não informou quantos testes deixaram de ser relatados.

De acordo com portaria ministerial nº 1.792, de 17 de julho de 2020, deverão ser notificados ao Ministério da Saúde todos os resultados dos testes de diagnóstico realizados, sejam positivos, negativos, inconclusivos e correlatos, em qualquer que seja a metodologia de testagem utilizada.

“Assim como os serviços públicos, todos os privados, incluindo as farmácias, devem, obrigatoriamente, notificar os casos positivos de Covid-19, no sistema do Ministério da Saúde, em até 24 horas. Infelizmente, isso não vem ocorrendo dentro dos prazos estabelecidos, com atrasos que ultrapassam os 30 dias, causando subnotificação”, diz o comunicado.

A superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde da Bahia, Rivia Barros, destaca que “um trabalho conjunto das vigilâncias municipais e do estado vai apurar a dimensão das subnotificações destas redes laboratoriais”. Os responsáveis técnicos dos laboratórios serão convocados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.