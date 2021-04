Sesab compra 400 capacetes para ventilação mecânica não invasiva

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) comprou 400 capacetes do tipo Helmet – um equipamento de ventilação mecânica não-invasiva (VNI) que pode ser utilizado associado a um ventilador mecânico, de forma que não haja necessidade de intubar o paciente com diagnóstico de Covid-19. De acordo com a pasta, 270 unidades do equipamento foram encaminhadas para 13 hospitais da rede referenciada para o tratamento da doença na Bahia.

A utilização do capacete Helmet pode reduzir de forma significativa tanto a inflamação pulmonar quanto o esforço do paciente para respirar, prevenindo a intubação e evitando a ventilação mecânica invasiva com alto risco. Por se tratar de um dispositivo vedado, o capacete pode diminuir as chances de contaminação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19.

A estrutura do capacete permite a formação de um ambiente com pressão positiva e enriquecido com oxigênio. A maior parte do material é feita com PVC atóxico, sendo a membrana de vedação do pescoço produzida com látex ou silicone, o que garante conforto e facilidade de ajuste para cada paciente.

A Sesab distribuiu 150 unidades de tamanho G e 120 de tamanho M para os hospitais Espanhol, Metropolitano e Arena Fonte Nova, em Salvador; Hospital Regional da Chapada, em Seabra; Hospital Geral Clériston Andrade, na cidade de Feira de Santana; Hospital do Oeste, em Barreiras; Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus; Hospital Regional Deputado Luis Eduardo Magalhães, no município de Porto Seguro - sul do Estado; Hospital Regional de Jequié, Hospital Regional Prado Valadares, em Jequié; Hospital de Caetité e Hospital Costa do Cacau, Ilhéus.