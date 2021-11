Sesab informa que a comprovação de terceira dose não será indiscriminada

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia esclareceu nesta sexta (26), que a exigência da dose de reforço contra a covid-19 será feita em eventos para aqueles que já podem cumprir esta etapa. Em um decreto publicado na última quinta-feira (25), o Governo do Estado afirmou que a certificação da imunização deve ser feita mediante a apresentação do documento fornecido no momento da vacinação da terceira dose ou do Certificado COVID, obtido através do aplicativo Conecte SUS.

Os aptos a tomarem a dose de reforço são todos aqueles de 18 anos ou mais, que tomaram a segunda dose ou a dose única há, pelo menos, cinco meses (confira). No mesmo documento, o governo reitera que a capacidade dos eventos continua sendo de até três mil pessoas. O uso de máscaras e o distanciamento social seguem sendo medidas obrigatórias.