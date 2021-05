Sesab recomenda que municípios devolvam doses que sobraram da Coronavac

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) recomendou nesta quinta-feira (20) que os municípios devolvam as doses não usadas de Coronavac em suas cidades, durante as aplicações de primeira dose. O objetivo é que essas frascos remanescentes sejam utilizados para concluir os processos vacinais da opulação que já está com a 2ª dose atrasada.

A recomendação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira. O documento justifica que a devolução das doses restantes é necessário para que ajustes sejam feitos na estratégia de vacinação, para que ninguém fique com o cronograma incompleto.

A publicação ainda “recomenda a todos os municípios que não utilizem doses de Coronavac para iniciar o esquema de vacinação, pois não serão enviadas remessas de segundas doses para completar este esquema”.

A Sesab diz ainda que a decisão considerou um levantamento realizado nos 417 municípios, com o apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

A falta de vacinas afetou Salvador e outros municípios baianos.