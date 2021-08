SESI oferece curso online com foco na gestão de saúde das empresas

Os gastos com saúde no ambiente corporativo têm aumentado cada vez mais com o passar dos anos e o crescimento de quadros de doenças cardiovasculares e sobrepeso provocados pelo estilo de vida dos colaboradores preocuparam Lucrécio Almeida, gerente de Recursos Humanos da empresa Revalle, que atua na distribuição de bebidas em cidades do Norte e Nordeste da Bahia. “Percebemos que principalmente os nossos motoristas vinham apresentando problemas de saúde e começamos a buscar formas de amenizar esta situação, que estava aumentando os gastos da empresa de forma substancial com plano de saúde, por exemplo”, conta.

Em contato com o SESI, Lucrécio conheceu o curso Certificação em Gestão da Saúde Corporativa, no qual teve acesso a estratégias para promover a saúde entre os seus colaboradores. “Aprendemos práticas de monitoramento e incentivo à alimentação saudável e as aplicamos à nossa rotina. Isso se tornou uma missão, pois se eu consigo conscientizar o meu colaborador antes que ele desenvolva o problema, a despesa que isso geraria já deixa de existir”, comenta.

Andiara Souza atua com gestão de programas de saúde e também participou da primeira turma do curso. Para ela, os conhecimentos adquiridos na certificação foram muito importantes para agregar boas práticas de saúde preventiva à rotina dos funcionários da empresa onde trabalha.

“O curso foi bem estruturado, contando com referências de 'peso' nas questões de saúde e bem-estar dentro das organizações”, aponta. “Através desse conhecimento, as ações de promoção e prevenção da saúde se tornaram mais assertivas. Houve mais embasamento e clareza na identificação das fragilidades e suporte também na elaboração de soluções para estas demandas”, completa a aluna.

Prevenção

A busca por uma cultura de prevenção em saúde tem aumentado no mundo inteiro. Uma pesquisa realizada pela Mercer Marsh Benefícios (2019) mostrou que 68% das empresas implementaram programas de prevenção e promoção à saúde. Além disso, o levantamento concluiu que o plano de saúde dos funcionários já responde pelo segundo maior custo dos negócios. Para auxiliar as empresas neste desafio, o SESI criou o curso Certificação em Gestão da Saúde Corporativa. Totalmente online, com conteúdo disponível em uma plataforma educacional, aulas ao vivo e chat com professores.

De acordo com a doutora em Saúde Pública e coordenadora técnica do curso, Luísa Lima, a certificação foi pensada com o objetivo de preparar profissionais que cuidam da saúde corporativa nas empresas para que consigam implementar medidas voltadas para o bem-estar do colaborador, melhoria da produtividade e redução dos custos com doenças.

“Estamos prestes a iniciar a terceira turma e a resposta tem sido muito positiva. Nas aulas, procuramos conceituar o tema e trazer formas mais assertivas para traçar um planejamento adequado, priorizando intervenções e gerindo resultados"

Luísa Lima, doutora em saúde pública e coordenadora técnica do curso Certificação em Gestão da Saúde Corporativa (Foto: Valter Andrade / Coperphoto / Sistema FIEB)

Luísa aponta que, desde as primeiras turmas, o feedback dos participantes tem sido muito positivo, com as atividades desenvolvidas durante as aulas já sendo aplicadas na rotina das empresas. “Ao final do curso, todos devem desenvolver um projeto de conclusão que, na maior parte das vezes, é utilizado pelas empresas, trazendo bons resultados. Com o aumento da expectativa de vida da população, as pessoas precisam envelhecer saudáveis e com capacidade produtiva”, explica.

“Os conceitos que abordamos nesse curso hoje tem uma importância tão grande para o bom funcionamento dos negócios de qualquer corporação”, completa a coordenadora.

A próxima turma do curso Certificação em Gestão da Saúde Corporativa tem início previsto para 9 de setembro. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 3, através do site www.escolasesisst.com.br, no qual também estão disponíveis outras informações sobre o curso.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.