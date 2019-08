Sessão é interrompida após rato invadir Câmara de Vereadores de Barreiras

Uma sessão na Câmara de Vereadores de Barreiras, no oeste da Bahia, foi interrompida na noite desta terça-feira (20) por um fato inusitado: um rato subiu na tribuna. Um dos vereadores tentou tirar o animal do local com um chute, sem sucesso, mas rapidamente um rapaz aparece e retira o rato com a mão. A cena foi filmada por um dos presentes e foi parar nas redes sociais.

Quando o rato aparece, há momento de confusão e gritaria, seguido por aplausos quando o roedor é retirado.

A Câmara informou que o rato saiu de uma fresta do ar condicionado e deve ter vindo da caixa externa do esgoto. A sessão foi retomada depois da interrupção para retirada do rato.