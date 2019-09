Sete testemunhas da tragédia de Mar Grande serão ouvidas nesta quinta-feira (5)

Um total de sete testemunhas de defesa no processo criminal da tragédia de Mar Grande devem ser ouvidas na manhã desta quinta-feira (5) no Fórum Distrital de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. A audiência está marcada para começar às 11h. O acidente deixou 19 mortos - 13 mulheres, três homens e três crianças - pouco depois da lancha Cavalo Marinho I deixar o Terminal Marítimo de Mar Grande e adernar no dia 24 de agosto de 2017 - o caso é considerado o maior acidente na Baía de Todos os Santos.

O Tribunal Marítimo, que apura as causas do acidente, prevê o julgamento do processo ainda este ano - à época da tragédia a Capitania dos Portos de Salvador instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidente e Fato da Navegação (IAFN).

CONFIRA O ESPECIAL 'A DOR QUE AS ONDAS NÃO LEVARAM' SOBRE A TRAGÉDIA DE MAR GRANDE

No dia 18 de julho deste ano foi realizada a última audiência das testemunhas de acusação - foram oito no total. Nesta quinta, o titular da Vara Crime de Itaparica, o juiz Eduardo Augusto Faria Almeida deverá interrogar três homens e quatro mulhures arrolados pelos os advogados dos réus: Osvaldo Coelho, comandante da embarcação, e Lívio Garcia Galvão, dono da CL Transportes, proprietária da lancha Cavalo Marinho I.

Finalizada essa parte, o processo chegará à fase das requisições das partes - quando juiz pode requisitar, como pedido das partes, novas perícias e diligências se necessárias. Em seguida são as considerações finais - período em que o juiz analisa todo o processo para proferir a sentença.