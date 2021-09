Setembro Amarelo motiva ações em órgãos da Prefeitura

A campanha Setembro Amarelo, que chama a atenção da população sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e a prevenção ao suicídio, é tema de uma série de ações a serem realizadas pelos órgãos da Prefeitura de Salvador. Dentre as atividades estão palestra, live, exibição de vídeo, apresentação e roda de conversa, sejam voltadas para colaboradores municipais ou abertas ao público.

A primeira das atividades será iniciada nesta quarta-feira (15), no Teatro do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Valéria, das 9h às 11h, com uma apresentação do grupo de balé do CEU. Em seguida, ocorrerá uma palestra com psicólogas do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Nzinga. O evento é destinado a usuários acompanhados pelas psicólogas do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Lagoa da Paixão.

No turno da tarde, a partir das 14h, será realizada uma roda de conversa com o tema "Falar é a melhor solução", no Centro Pop Mares, na Rua do Imperador, 56, localizado no bairro. A atividade visa abrir espaço para que os assistidos pelo Centro Pop possam conversar sobre seus pensamentos e emoções.

A programação será encerrada no Centro Dia, no Parque Bela Vista, a partir das 14h. Os usuários do serviço e familiares vão poder acompanhar a exibição de vídeos sobre a prevenção do suicídio, às 14h20, e uma palestra com um psicólogo, prevista para às 14h40. Às 15h, o evento abrirá espaços para debates e será encerrado com um lanche da tarde.

Guarda Municipal – “Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio” é o tema geral da live a ser promovida pela Guarda Civil Municipal (GCM), a partir das 20h, na página da GCM no Instagram (@gcmsalvador). O evento é desenvolvido pela Gerência de Desenvolvimento Humano (Gedhu) e pelo Centro de Valorização, através do Serviço Social e do Núcleo Psicossocial (Nups).

O encontro virtual terá a participação do psicólogo, fundador e coordenador do Projeto Borboletas, Antônio Lacerda; do farmacêutico e coordenador de pós-graduação em Saúde Pública, Fábio Galdino; do psicólogo e cofundador do Programa de Ações em Prevenção ao Suicídio (Paes), Ricardo Mattos; e da assistente social e especialista em Saúde Pública, Suedlove Duarte. A mediação será por conta da agente Cintia Alves.

O chefe do Centro de Valorização da GCM, Roberto Santos, destaca a ação desenvolvida neste mês de setembro. “Intensificamos as ações para alertar servidores, sobretudo os da segurança, como os guardas municipais, que estão também trabalhando na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19”. Santos ainda ressalta que o objetivo da live é sensibilizar e incentivar o autocuidado e a importância da saúde mental.

Cogel – A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), através da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), vai promover atividades para os colaboradores. A primeira acontecerá na quinta-feira (16), às 14h, com a Caminhada da Saúde Mental. O evento será realizado na Praça do Eucalipto, no Caminho das Árvores, e contará com a presença da professora de educação física Márcia Duarte, que abordará sobre a importância da atividade física para a saúde.

A segunda ação ocorrerá no dia 29, com uma palestra on-line através da plataforma Google Meet, às 19h. O tema será “Uma visão sob perspectiva do conhecimento”, a ser abordado pela pedagoga, assistente social, psicanalista e escritora Maria Sales Santos Giffoni. O objetivo da palestra é otimizar a autopercepção e a percepção do mundo.

A colaboradora da Coordenação de Recursos Humanos da Cogel, Márcia Feitosa Duarte, ressalta a importância de ações como essa. Para ela, o Setembro Amarelo é uma excelente oportunidade para falar e agir em prol da saúde mental. “Os eventos pretendem provocar reflexão e conscientização sobre o tema, impactando no engajamento e motivação para buscarmos o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores e encorajando quem precisa buscar ajuda. Afinal, ninguém está sozinho", afirmou.

Além das ações externas realizadas para os colaboradores, a área interna da Cogel, em Ondina, foi decorada com flores de papel nos tons amarelos, simbolizando o Setembro Amarelo, e também ao início da primavera. Além disso, os colaboradores receberam um laço amarelo para ser colocado na roupa, chamando atenção para o tema.

Iluminação – Durante todo este mês de setembro, o Elevador Lacerda está estampando a cor amarela para lembrar e conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e prevenção ao suicídio. A ação é promovida por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).