Setor de serviços na Bahia tem melhor 1º semestre nos dez anos da pesquisa, diz IBGE

O setor de serviços na Bahia teve uma queda de 1% em junho comparando com maio, mas mesmo com a terceira retração seguida a área teve alta de 10,6% no volume no primeiro semestre do ano. Esse é o maior crescimento registrado no período nos dez anos em que acontece a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE.

Comparando com o mês anterior, o resultado do setor de serviços na Bahia ficou abaixo do Brasil como um todo, que cresceu 0,7%. Só 10 dos 27 estados tiveram crescimento, com destaque para Mato Grosso do Sul (2,7%), Mato Grosso (2,6%) e Paraná (2,5%).

Com esse resultado negativo no mês, os serviços na Bahia voltaram a operar abaixo do patamar da pré-pandemia, em fevereiro de 2020 (-0,6%). Comparando com junho do ano passado, contudo, houve alta de 3% no setor.

Com o bom crescimento no primeiro semestre, o desempenho baiano no setor ficou acima do nacional (8,8%) no período e foi o 13º maior entre os estados.

De acordo com o IBGE, a maior influência positiva para o resultado veio dos serviços prestados à família (alta de 59,7%), que registra avanços desde abril de 2021. Em segundo lugar, aparece o segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (11,8%).

Já no lado negativo, as atividades com maiores recuos acumulados no semestre foram os serviços de informação e comunicação (-5,3%) e outros serviços (-15,4%).