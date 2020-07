Seu fígado precisa de atenção! Saiba como proteger ele em live nesta terça (21) no CORREIO 

As hepatites virais são doenças causadas por vírus que podem gerar lesões graves ao fígado e merecem a atenção de todos. No Brasil, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), mais de 600 mil casos já foram confirmados, além daqueles que ainda não sabem que estão com a doença. Esse será o tema da live Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (21) no Instagram do jornal CORREIO com o superintendente médico do Hospital Aliança, o hepatologista Raymundo Paraná.

“É importante chamar a atenção porque as doenças no fígado são, na maioria dos casos, silenciosas, ou seja, evoluem durante décadas sem nenhum sintoma clínico, mas a inflamação gera cicatrizes no fígado, chamadas de fibrose. A medida que elas evoluem, elas bloqueiam a passagem do sangue do fígado, causando a cirrose”, explica Paraná. A live será às 18h. O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.

Cuidados com as hepatites

Por isso, alguns cuidados básicos devem ser tomados para evitar as formas da doença, como as vacinas para as hepatites A e B (que protege também contra a Hepatite D) e os testes AGHBS e anti-HCV visando o diagnóstico precoce da doença. Os testes são indicados para os seguintes grupos:

• Todos os indivíduos a partir dos 50 anos;

• Todos os que apresentaram infecções sexualmente transmissíveis (ISTs);

• Todos que receberam transfusão de sangue antes de 1994;

• Todos que compartilharam seringas e fizeram tatuagens em estúdios sem a devida certificação da Vigilância Sanitária.

Outros cuidados importantes para a prevenção envolvem o uso do preservativo e evitar o compartilhamento de objetos como agulhas, alicates e cortadores de unhas, pois eles podem estar contaminados e facilitar a transmissão do vírus.

Hepatite medicamentosa

A campanha do Julho Amarelo acende o alerta sobre estes cuidados contra as hepatites virais, mas é fundamental destacar também os cuidados com as hepatites causadas por substâncias que agridem o fígado, como chás, anabolizantes, suplementações hormonais e outros medicamentos que não possuem comprovação científica. “Jamais se automedique, tampouco acredite que chás são inofensivos por serem naturais. Todos os medicamentos, sejam eles sintéticos ou naturais, têm princípios ativos que são metabolizados no fígado e, portanto, podem causar doença hepática”. Em tempos de COVID-19, quando várias drogas sem informação científica robusta são mencionadas como opções terapêuticas, o cuidado com a toxicidade deve ser redobrado. Talvez você esteja sobrecarregando o seu fígado e nem saiba.

Tipos de Hepatite

As hepatites virais se subdividem em A, B, C, D e E . Fique atento às formas de prevenção e transmissão que as diferenciam.

Hepatite A: Transmite-se através da ingestão de água ou alimentos contaminados e do contato direto com pessoa infectada. Existe vacina para prevenção;

Hepatite B: Transmite-se através de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de objetos contaminados como agulhas, alicates e cortadores de unhas e de forma perinatal (de mãe para o filho). Existe vacina segura para prevenção;

Hepatite C: Transmite-se também através de objetos pessoais contaminados, pela via perinatal e transmissão por transfusão de sangue infectado. Não há vacina e seu tratamento teve grande evolução através do uso de medicamentos que hoje garantem uma taxa de cura de 95%;

Hepatite D: Transmite-se por todos os fatores da hepatite C e a sua prevenção é através da vacinação da Hepatite B que, de forma indireta, previne contra a Hepatite D;

Hepatite E: Transmite-se também por alimentos contaminados e não existe vacina para prevenção. É pouco comum no Brasil e o tratamento passa pelo repouso completo.