Seu Jorge se pronuncia após sofrer racismo no sul do país

O cantor Seu Jorge se pronunciou após ter sofrido racismo durante um show em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (14). Enquanto cantava e um jovem negro tocava cavaquinho no palco, o artista foi duramente criticado e recebeu diversas ofensas racistas, incluindo macaco.

Nesta segunda-feira (17), o cantor publicou um vídeo nas redes sociais relatando que os xingamentos começaram a aumentar rapidamente e, com isso, não poderia retornar ao palco para fazer uma última música.

"Voltei ao palco e de maneira respeitosa agradeci a presença do público e me retirei do local do show. Eu não reconheci a cidade que eu aprendi a amar e respeitar. Não era a cidade que eu conhecia. O que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista", disse.

Ainda no relato, ele comentou que os funcionários da casa de show estavam proibidos de falarem com Seu Jorge, principalmente aqueles que eram negros. Outra observação que ele ponderou é que, em seu show, não tinham fãs negros admirando a apresentação. "Ouvi dizer que estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show", contou.

Eleitor do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da SIlva, Seu Jorge afirmou que escutou vários apelidos de "mito", adjetivo que está associado ao presidente Jair Bolsonaro. Por fim, ele aproveitou para reforçar que seus irmãos de cor precisam de mais respeito.

"Estaremos na luta juntos, denunciando e combatendo todo tipo de tipificação da nossa gente, e respondendo com excelência, preparo, coragem, sabedoria e diplomacia. Nunca, jamais, nos curvaremos ao racismo e à intolerância, seja ela qual for", finalizou.