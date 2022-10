Seu Jorge sofre ataques racistas durante apresentação

Era para ser só mais uma apresentação do cantor Seu Jorge, mas o artista sofreu uma série de ataques racistas no show. A situação ocorreu no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, na última sexta-feira (14).

Segundo informações do jornal O Globo, o artista, antes de se despedir do palco, levou um jovem negro para tocar cavaquinho. No meio da apresentação, começou a falar sobre a maioridade penal e os assassinatos de outros jovens negros moradores de comunidades carentes pelo Brasil.

A situação foi compartilhada nas redes sociais pelas pessoas que estavam no evento. Entre os xingamentos, Seu Jorge foi chamado de "vagabundo", "safado", além de "macaco" e imitações do animal na plateia. A assessoria do artista informou que não iria se manifestar sobre o ocorrido.