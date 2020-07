Severino Cavalcanti, ex-presidente da Câmara, morre aos 89 anos

Morreu nesta quarta-feira (15), aos 89 anos, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Severino Cavalcanti (PP).

Severino Cavalcanti faleceu na sua residência, em Recife, nesta madrugada. Ainda não foi divulgada a causa da morte. Ele lutava contra problemas cardíacos e de diabetes.

Não haverá velório, devido à pandemia da covid-19. O sepultamento será nesta quarta (15) às 16h, no município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, terra natal de Severino Cavalcanti. Um cortejo vai levar o corpo saindo da entrada do município, passando pela sede da prefeitura e pela Câmara Municipal até o cemitério de São José.

A prefeita de João Alfredo, Maria Sebastiana (PSD), decretou luto oficial de três dias no município.

Ele deixa a esposa, Dona Amelia, e três filhos, Zé Mauricio e Ana Cavalcanti, ex-deputados estaduais, e Catharina, quatro netos e dois bisnetos.

História

Severino Cavalcanti ocupou o cargo de presidente da Câmara dos Deputados entre os meses de fevereiro e setembro de 2005, além de ter sido deputado federal por três mandatos e também eleito sete vezes deputado estadual. Iniciou a carreira política em 1963 como prefeito de João Alfredo, cidade natal de 1964 a 1966. Deixou o poder Executivo municipal para disputar as eleições para deputado estadual.

Em 1967 concorreu ao cargo de deputado estadual e cumpriu sete mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, de 1967 a 1995.

Por três mandatos na Câmara dos Deputados, em Brasília, de 1995 a 2007, renunciando ao cargo em 2005, quando cumpria a última legislatura, Severino Cavalcanti passou parte do tempo compondo a Mesa Diretora. Ele foi presidente da Casa, 2º vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário. Foi titular da CPI de Adoção e Tráfico de Crianças Brasileiras CPI de Bingos.

No Congresso Nacional, foi titular das comissões Mista de Contratos para Produção de Bens Imóveis, e Comissão Representativa do Congresso Nacional; suplente da Comissão Mista do SIMPLES.