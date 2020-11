Sexta edição do ‘Salvador, Natal de Luz e Prêmios’ começa nesta terça

A CDL Salvador retoma sua campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios” nesta terça-feira (1), que segue até 24 de dezembro. Em sua sexta edição, a ação tradicionalmente mobiliza o mercado e traz um reforço para as vendas de dezembro em Salvador e Região Metropolitana. Embora o foco seja em lojas de rua, também participam os associados da CDL que têm lojas em centros de compras de todos os tamanhos.

Devido à pandemia de covid-19, a CDL Salvador não trabalha com expectativa de crescimento no Natal, ficando as vendas similares ao mesmo período do ano passado. O gasto médio do consumidor deve ficar em R$ 100.

“É um ano desafiador para o comércio, o que torna ainda mais importante uma campanha já tradicional e aprovada pelo mercado. Queremos que essa ação ajude a levantar as vendas em todo o comércio varejista, sendo um ponto de virada e recuperação para nossa economia. Estamos confiantes que será mais uma campanha de êxito”, avalia o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

Cuidados

Para o superintendente da CDL Salvador, Silvio Corrêa, a ação acontece num momento em que já estão incorporados os cuidados de saúde, ainda necessários para todos. “Os lojistas mostraram que são exemplares com os protocolos de saúde. O consumidor também tem mostrado consciência. Portanto, as compras de Natal podem ser feitas em ambiente tranquilo, seguro, sem maiores preocupações”, explica.

Este ano, o “Salvador, Natal de Luz e Prêmios” traz como estímulo o sorteio de um carro zero quilômetro, modelo Etios Hatch, da Toyota. Também serão sorteados 10 vale-compras no valor de mil reais cada. Para estimular as equipes das lojas, vendedores de cada um dos cupons sorteados também ganham um vale-compras de mil reais para cada.

Para participar da campanha, o consumidor tem direito a um cupom para cada 50 reais em compras em qualquer meio de pagamento. Utilizando a maquininha da Rede ou Rede/Pop Credicard, o consumidor ganha dois cupons para os mesmos 50 reais. E os pagamentos feitos com cartões Mastercard nas maquininhas da Rede ou Rede/Pop Credicard dão direito a três cupons para cada 50 reais em compras.

Cadastro

O cadastro do consumidor é feito de forma fácil e prática, por meio do site e aplicativo oficial, acessível por computador ou pelo celular. As notas fiscais de compras feitas até 24 de dezembro poderão ser cadastradas até o dia 27 do mesmo mês, às 18h. Nos cupons, além dos dados pessoais como nome completo, documentos e endereço, é preciso ainda responder à pergunta “Qual é a maior promoção de fim de ano de Salvador?”. A resposta correta é “Salvador, Natal de Luz e Prêmios”.

O sorteio de prêmios acontece dia 30 de dezembro, uma quarta-feira, às 11h, na sede da CDL Salvador, localizada na Rua Carlos Gomes, nos Aflitos. A divulgação da campanha será feita amplamente em TV, rádio, jornal, sites e redes sociais.

A edição de 2020 do “Salvador, Natal de Luz e Prêmios” é uma realização da CDL Salvador, tem patrocínio da Rede e Rede/Pop Credicard. Tem apoio da Mastercard, Sebrae Bahia, Prefeitura Municipal de Salvador e Governo do Estado.

SERVIÇO

O quê: sexta edição da campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios”

Quando: de 1º a 24 de dezembro

Onde: em lojas de rua e centros de compras de Salvador e Região Metropolitana

Realização: CDL Salvador

Patrocínio: Rede e Rede/Pop Credicard

Apoio: Mastercard, Sebrae Bahia, Prefeitura de Salvador e Governo do Estado