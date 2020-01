Shakira explica por que não casa oficialmente com Piqué: 'Me assusta'

A cantora Shakira e o zagueiro Gerard Piqué falaram um pouco sobre o relacionamento dos dois, que já dura 8 anos, em entrevista conjunta ao programa "60 Minutes". A colombiana revelou que apesar de tanto tempo juntos, e com dois filhos, ela prefere não casar oficialmente.

O programa relembrou a trajetória da contara e destacou o sucesso com "Waka Waka", na Copa do Mundo de 2010. Além de ser um hit, foi a música que aproximou Shakira de Piqué, já que ele foi um dos jogadores convidados para gravar o clipe.

"Eu não sou muito fã de futebol, então eu não sabia quem ele era, mas quando eu ví o vídeo eu pensei: 'Nossa, ele é meio fofo'. Aí alguém nos apresentou", conta Shakira.

Piqué também ficou interessado logo em Shakira, mas ficou um pouco envergonhado ao gravar o clipe. "Para mim foi muito chocante ter que dançar", disse. "Isso nem era dança", interrompeu Shakira. "Não, eu tive que fazer alguns movimentos. Para mim era ridículo", afirmou.

Os dois têm dois filhos, Milan e Sasha, e se consideram casados. "Casamento me assusta pra c...", diz Shakira. "Eu não quero que ele me veja como 'a esposa'. Eu quero que ele me veja como sua namorada, sua amante, até como esse 'fruto proibido'. Eu quero que ele pense que tudo é possível, dependendo do comportamento (dele)", explica.

Na entrevista, Shakira falou ainda da sua apresentação no SuperBowl, principal evento do futebol americano, em fevereiro, ao lado de Jennifer Lopez. "A mensagem vai ser 'Ouça, sou uma mulher, sou latina, não foi fácil chegar onde estou. Estar no SuperBowl é a prova de que tudo é possível e que os sonhos de uma pequena garota em Barranquilla, na Colômbia, deram em algo".

Reveja o clipe de Waka Waka: