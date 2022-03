Shopee vai encerrar operações na Índia e deve ampliar esforços no Brasil

A empresa de comércio eletrônico e jogos Sea, da Shopee, disse nesta segunda-feira (28) que está se retirando do mercado de varejo da Índia, meses após iniciar as operações no país, no segundo revés neste mês em uma campanha de expansão no exterior, já que a empresa enfrenta fracas perspectivas de crescimento.

A retirada, efetiva a partir de 29 de março, ocorre semanas após a Shopee anunciar a saída da França e depois que a Índia proibiu o popular aplicativo de jogos "Free Fire", da Sea.

A Shopee disse em comunicado que sua retirada ocorreu "em vista das incertezas do mercado global" e que a empresa tornaria "o processo o mais suave possível".

A Índia foi um foco importante para a Sea, juntamente com o México e o Brasil. Com a Índia fechando, é razoável supor que os outros dois mercados poderiam se tornar ainda mais importantes para o crescimento marginal da Sea.

Especialistas apontam que a Shopee/Sea continuarão investindo fortemente no Brasil e no México. Mas ponderam: “se as notícias mudarem as perspectivas para a América Latina, seria apenas marginalmente negativo, sem efeito substancial para as ações”, impactando principalmente o Mercado Livre.

As mudanças ocorrem enquanto o governo brasileiro prepara uma Medida provisória contra plataformas de vendas online que comercializam produtos chineses, como a Shopee e AliExpress.