Shopping Barra inaugura decoração de Natal com espetáculo e elementos tecnológicos

Está oficialmente aberta a temporada de Natal do Shopping Barra. Nesta quinta-feira (3), o centro de compras inaugura sua decoração temática com shows e efeitos especiais. E além da data festiva, o visual comemorativo ainda simboliza o aniversário de 35 anos do empreendimento.

Quem esteve no local esta noite pôde conferir um espetáculo com cerca de 30 personagens e diversos aparatos tecnológicos compondo a apresentação da história de Cristal. Na narrativa, ela recebe a missão de ajudar o Papai Noel com os presentes de Natal e, sem pensar duas vezes, leva o Bom Velhinho ao Barra.

“Neste ano, teremos uma celebração em dose dupla! A comemoração dos 35 anos do Barra junto com o Natal será um grande presente para os nossos clientes. Para isso, fizemos algo ainda mais grandioso para a chegada do Papai Noel, que é o auge dessa festa. E nós vamos, mais uma vez, surpreender”, garante a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito.

Com o tema Festa dos Ursos, a decoração assinada por Cecília Dale, é composta por um bolo gigante e iluminado, além de várias caixas de presentes. O ambiente, montado para ser lúdico, tem como destaque um grande carrossel, instalado na Praça Central Euvaldo Luz, sob a Árvore de Natal que, através de uma base giratória, roda no sentido oposto ao do carrossel.



Também fazem parte do cenário atrativos como uma carruagem com cavalo animatrônico, balanço rema-rema, soldado quebra nozes, além da família urso preparando um bolo de aniversário e outro urso inflável, com 3,5m de altura. Para completar o cenário, há ainda um presépio com os principais homenageados da festa, celebrando o nascimento de Jesus.



Já o Trono do Papai Noel ficará no piso L4 Norte, próximo ao cinema, recebendo as famílias durante todo o período de funcionamento do shopping. Para conferir o ambiente completo, os clientes poderão utilizar carrinhos que comportam crianças e adultos.



Aniversário

Quem for conferir a decoração a partir do dia 16 de novembro – data de aniversário do Barra, poderá conferir o início das Paradas de Natal do shopping e as árvores do projeto Árvore dos Sonhos, espalhadas em todos os pisos do empreendimento. Nelas, haverá cartões disponibilizados aos clientes que desejem fazer uma doação a crianças de instituições beneficentes.



Em alusão aos 35 anos de história, o Barra ainda sorteará 35 vales-compras para os seus clientes, cada um no valor de R$15 mil, para gastar à vontade nas lojas do local. O valor total da premiação será de R$525 mil. E os vendedores também participarão de uma campanha de incentivo, com 35 colaboradores contemplados.



Para participar da promoção, é preciso acumular R$400 em compras e trocar os cupons fiscais entre os dias 11 de novembro a 29 de dezembro, através dos totens disponíveis no Barra Gourmet, próximo ao balcão de informações da promoção, ou pelo site www.natalshoppingbarra.com.br.



Aos domingos e no aniversário do Barra (16), os cupons serão em dobro.



Programação de Natal dos shoppings:



Shopping Barra

Aberta para visitação

Tema: A festa dos ursos

Shopping Itaigara

Inauguração: sexta-feira (28), 15h - com apresentação da Confraria da Música

Tema: Personagens encantados



Shopping Passeo

Inauguração: 11 de novembro - com apresentação da Cia on Broadway

Tema: Um desejo de Natal



Salvador Shopping

Inauguração: 8 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Salvador Norte

Inauguração: 9 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Shopping Paralela

Inauguração: 5 de novembro, 9h

Tema: Mundo Nickelodeon



Shopping da Bahia

Inauguração: 15 de novembro

Tema: Natal Nevado do Shopping da Bahia

Atração: 5° edição da Noelândia - A grande biblioteca de Papai Noel

ingressos: www.shoppingdabahia.com.br



Shopping Bela Vista

Aberta para visitação

Tema: A Bela Fábrica de Doces



Shopping Center Lapa

Inauguração: 5 de novembro

12h - Distribuição de guloseimas

15h - Chegada de Papai Noel

Tema: Jardim dos Sonhos