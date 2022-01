Shopping Bela Vista inaugura pista de patinação para animar as férias em Salvador

O Shopping Bela Vista preparou uma grande surpresa para o verão de Salvador deste ano: a pista de patinação Ice Adventure, atração inédita no empreendimento. A novidade vai desembarcar na Praça Central (Piso L1) do Bela nesta quarta, 12 de janeiro, com uma estrutura completa de 220m² de gelo sintético e controle rígido com protocolos de biossegurança.

O grande diferencial da pista é a sua superfície composta por um material ecologicamente correto, desenvolvido especialmente para a patinação e que não agride a camada de ozônio. Também possui melhor absorção em caso de quedas dos patinadores, devido ao sistema de under-layment instalado debaixo da estrutura sintética. Além disso, os patins utilizados são de lâminas Italianas, os mesmos utilizados para patinação no gelo natural, que permite aos patinadores movimentos idênticos.



Para a diversão ficar completa, monitores treinados estarão disponíveis para auxiliar os primeiros passos dos patinadores, que devem ter a idade mínima de seis anos. Crianças a partir de dois anos também podem participar da brincadeira com o Passeio no Trenó, onde são conduzidas por um instrutor durante o período de 5 minutos. Para patinar, é obrigatório utilizar o kit de segurança com capacete, luvas, joelheira, cotoveleira e munhequeira, que está incluso no ingresso. Também é necessário calçar meias com os patins.



A atração segue até 27 de março e funciona de segunda a sábado, das 12h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. O ingresso custa R$25 para 20 minutos, R$30 para 30 minutos e R$50 para 1 hora de patinação. Já o passeio de trenó para os pequenos custa R$10 (5 minutos).



De acordo com o gerente de marketing Ticiano Cortizo, o Bela Vista é o lugar mais divertido e seguro para curtir as férias. “Trouxemos uma pista especial, desenvolvida e fabricada nos Estados Unidos e uma estrutura de ponta para nossos clientes com patins italianos, equipamentos de segurança de alta qualidade, som ambiente e patinadores treinados para acompanhar os participantes. Sem dúvidas é uma oportunidade perfeita para curtir as férias de um jeito muito divertido, seja com a família, com os amigos ou com aquela pessoa especial”, destaca.



Além da diversão, a segurança está garantida, pois o protocolo de prevenção ao coronavírus implantado na pista de patinação segue todas as indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS), respeitando os critérios estabelecidos de distanciamento social, higiene pessoal, sanitização de ambientes e equipamentos, monitoramento pelos colaboradores e adoção de protocolos sanitários (conforme decreto 1.341).