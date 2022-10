Shopping Bela Vista investe R$ 2,5 milhões no Natal

Ainda estamos em outubro, mas o comércio baiano já está se preparando para o festivo mês de dezembro. O Shopping Bela Vista vai inaugurar o seu Natal, no próximo dia 23 de outubro, com o tema A Bela Fábrica de Doces.

Com um investimento de R$ 2,5 milhões, que incluem campanha, decoração, contratação de mão de obra, promoção e o espetáculo da chegada do Papai Noel, o Bela Vista irá gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos.

A decoração ficará na Praça Central e será aberta para visitação do público às 18h, após a chegada do Papai Noel. Entre os elementos da decoração, o Bela Vista trará uma enorme e bela fábrica de doces, seguida de uma vila temática com parque e diversas atrações como roda gigante e carrossel, além da árvore de Natal principal que chegará a 15 metros de altura.