Shopping Bela Vista realiza bailinho de Carnaval com atrações infantis

Um bailinho de Carnaval terá atrações infantis no Shopping Bela Vista, no domingo (27). O Bailinho do Bela vai acontecer na Champion Multiarena, localizada no terraço do shopping (G3), em duas sessões, das 16h às 17h30 e das 18h às 19h30. A programação gratuita vai contar com mini trio do Tio Paulinho, pintura, escultura de balões, DJ, princesas, brinquedos infláveis e muitas brincadeiras para os pequenos, que poderão ir fantasiados para entrar no clima da folia.

O evento permitirá a entrada apenas para vacinados. O evento terá cunho social e o ingresso será através da doação de 1 quilo de alimento não perecível. As trocas podem ser feitas com antecedência no Drive do Bela, localizado no G0. As sessões são limitadas, seguindo a capacidade do espaço.