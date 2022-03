Shopping Bela Vista sediará torneio de MMA entre sexta e sábado

A praça central do Shopping Bela Vista vai se transformar em um octógono de MMA. Entre sexta-feira (1º) e sábado (2), o local sediará a 10ª edição do torneio Qualify Combat – Em Busca da Glória. A programação inclui 10 lutas de artes marciais mistas profissionais, além de uma luta de Extreme (luta de K1 com luva de MMA) e um torneio profissional de Brazilian Jiu Jitsu.

Os clientes e amantes do esporte poderão acompanhar toda a programação do evento de forma gratuita, pelas sacadas do shopping. Também será possível adquirir ingressos para mesas (com capacidade para quatro pessoas), que ficarão próximas do octógono. Há também a opção de assistir de casa, com a transmissão em pay-per-view.

A programação tem início na sexta (1º), às 17h, com o torneio profissional de Brazilian Jiu Jitsu. Em seguida, será hora da pesagem oficial dos lutadores, com as tradicionais encaradas.

Já no sábado (2), a partir das 17h, começam os confrontos de MMA. Serão 10 lutas de atletas profissionais de MMA da Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Ceará, São Paulo e Amazonas, com premiação de mais de R$ 1 mil para os vencedores. O ponto alto será a luta entre Bruno Menezes x Geovane Vargas, valendo o cinturão do evento.

Programação Qualify Combat – Em Busca da Glória:

SEXTA (01/04)

Torneiro de Brazilian Jiu Jitsu:

Evandro Nascimento (Raiz Jiu Jitsu) x Braz Barbosa (Team Carvalho)

Ricardo Caldeira (Raiz jiu Jitsu) x Ulian Almeida (Team Carvalho)

SÁBADO (02/04)

Extreme (Muay Thai com luva de MMA):

Categoria Palha 52kg: Mateus Taylor (Bahia) x Ivan Canhoto (Bahia)

Disputa de MMA:

Categoria Palha 52kg: Marcus Marcote (Bahia) x Wendel Boizinho (Amazonas)

Categoria Mosca 57kg: Lucas Padeiro (Bahia) x Lucas Cangaceiro (Ceará)

Categoria Galo 61kg: Gerlan o Tosador (Bahia) x Icaro BadBoy (Bahia)

Categoria Pena 66kg: Lucas Iron Mam (Bahia) x Daniel Douglas (Acre)

Categoria Leve 70kg: Cristiano Greco (Bahia) x Deco da Hora (Bahia)

Categoria Meio Médio 77kg: Mateus Bozema (Bahia) x Marcos Silva (Acre) / Diego Dias (Bahia) x Jesus Ocampos da Costa (Mato Grosso do Sul)

Categoria Médio 84kg: Ciro Bad Boy (Rio Grande do Norte) x Filipe Moitinho (Bahia)

Categoria Meio Pesado 93kg: Fernando Filho (Rio Grande do Norte) x Rafael Cerqueira (Bahia)

Disputa de Cinturão Mosca 57kg: Bruno Menezes (Bahia) x Geovane Vargas (Mato Grosso do Sul)

SERVIÇO

10° Edição do Qualify Combat - MMA

Local: Shopping Bela Vista - Praça Central (Piso L1)

Data: 1 e 2 de abril de 2022 (sexta e sábado)

Horário: a partir das 17h | 01/04, às 19h: pesagem oficial / 02/04, a partir das 17h: início das lutas de MMA

Aberto ao público

Pay per view: https://acessoaoshow.com/evento/qualify-combat/

Mesas Vip: R$ 600,00 (4 lugares)