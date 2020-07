Shopping Bela Vista terá vacinação contra gripe e sarampo; veja datas

Uma campanha de vacinação contra a gripe o sarampo será realizada na próxima semana, no Shopping Bela Vista. Na segunda (3) e na quinta (5), uma equipe de profissionais do Posto de Saúde CSU Pernambués ficará disponível, das 13h30 às 16h, no estacionamento G0, próximo à entrada do GBarbosa, para atender gratuitamente os interessados.

O público-alvo para a vacinação contra o sarampo são adultos de 20 a 49 anos, independentemente de já terem recebido doses anteriores da vacina. Já contra a gripe, a imunização será ofertada para qualquer pessoa a partir dos 15 anos - menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis.

É necessário apresentar RG e recomenda-se levar o cartão de vacinação. Além disso, todos deverão usar máscaras e respeitar as medidas de distanciamento entre pessoas.

A vacina da gripe protege contra os vírus influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B. Já a de sarampo é a trílice viral "SCR", que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e Sarampo e é uma estratégia do Ministério da Saúde para reduzir os casos das doenças no país.

Serviço

Campanha de Vacinação Contra a Gripe e Sarampo

Quando: 03/08 (segunda) e 05/08 (quarta)

Onde: Shopping Bela Vista – Estacionamento G0 (antiga loja Candelabro – próxima ao GBarbosa)

Horário: Das 13h30 às 16h

Gratuito