Shopping Cajazeiras anuncia programação junina com shows gratuitos

O São João está perto e quem é fã do período juninho vai poder aproveitar o mês de junho no Shopping Cajazeiras. O estabelecimento anunciou o Arraiá Shopping Cajacity, que vai misturar música, interatividade e comidas típicas.

Programado para iniciar no próximo dia 6, o ‘Arraiá Shopping Cajacity’ funcionará das 12 às 21h, na praça de alimentação do shopping, seguindo até o dia 30 deste mês. A decoração vai remeter ao período, para ajudar a ciar o clima do São João.

Barraquinhas com quitutes juninos, além de bebidas da época são alguns dos atrativos que o público vai encontrar no Arraiá Shopping Cajacity. A famosa magia da barraca do beijo também se fará presente, além da tradicional novena de Santo Antônio.

Para animar ainda mais os forrozeiros de plantão, o shopping vai divulgar em breve uma programação musical com apresentações de bandas do seguimento do forró que irão se apresentar gratuitamente.