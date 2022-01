Shopping da Bahia e Aliansce Sonae doam R$220 mil em alimentos e produtos de higiene para vítimas das chuvas na Bahia

O Shopping da Bahia e a Aliansce Sonae, acionista e administradora do centro comercial, doaram R$ 220 mil reais em alimentos e produtos de higiene para a Associação Cacaueira de Canoagem (ACC), gestora do Centro de Canoagem em Ubaitaba, coordenado pelo atleta olímpico Izaquias Queiroz.

A doação foi feita através do projeto Queremos Doar, que já é parceiro do Shopping da Bahia na campanha de arrecadação de alimentos, água e produtos de higiene para os municípios do Sul e Sudoeste da Bahia.

Na última quinta-feira (20), dois caminhões partiram de Salvador em direção a Ubaitaba com as doações e chegaram no mesmo dia ao município de Ubaitaba.



Ponto de doações

Desde o dia 12 de dezembro de 2021, o Shopping da Bahia está recebendo doações para as vítimas das chuvas que assolaram o Estado. As doações continuam sendo recebidas na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), no 2º Piso, e na Loja Queremos Doar (2º Piso), que fica próxima ao SAC.

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia possui um portfólio com empreendimentos dominantes distribuídos por todo país, que inclui a participação em 27 shopping centers e a administração de 11 centros de compras de terceiros.