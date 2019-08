Shopping da Bahia ganha novas salas de cinema

Em parceria com a UCI Orient, o Shopping da Bahia terá um novo complexo de cinemas com três salas premium, sendo duas salas VIP e a primeira com tecnologia IMAX da Bahia. A inauguração está prevista para o Verão de 2020 e as salas terão entrada, bilheteria e foyer independentes, com acesso pela na Alameda Luis Gama (3º piso, próximo à Riachuelo).

“As salas premium estarão próximas a operações como o Planeta Criança, Granado, Bravo Burguer&Beer, Confeitaria Priscilla Diniz, Kiberia, Paris 6, Shiro, Outback, Pereira Café e Oliva Gourmet, criando um novo complexo de gastronomia e entretenimento para toda a família dentro do Shopping da Bahia”, destaca o superintendente do Shopping da Bahia, Wilton Oliveira.

A UCI possui cinco salas IMAX nos cinemas do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza e Ribeirão Preto. E agora Salvador ganhará uma unidade com exclusividade no Shopping da Bahia. A sigla IMAX significa "imagemaximum", ou seja: o tamanho das telas é 70% maior do que uma tela convencional.

Visualmente, não há uma tela na frente do público e isso proporciona uma experiência diferente. O design personalizado preenche a visão periférica e os sistemas de projeção de última geração proporcionam imagens nítidas e realistas para criar uma experiência visual bem próxima do real.