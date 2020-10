Shopping Paseo inaugura Natal com musicais nesta sexta-feira (30)

O Shopping Paseo vai inaugurar a decoração e iluminação especial de Natal nesta sexta-feira (30), às 17h30. A Cia on Broadway fará uma apresentação para marcar a abertura, com trechos do clássico repertório de O Quebra Nozes e participação de alunas da Ebateca.

Para evitar aglomeração, a programação do Paseo será 100% online, e terá transmissão com as noeletes acendendo a árvore de Natal central, iluminação da fachada, além das apresentações musicais e mensagem do Papai Noel. As famílias poderão acompanhar em tempo real pelo perfil do shopping no Instagram (@paseoitaigara).

Serviço:

O quê: Inauguração de Natal do Shopping Paseo

Quem: Cia on Broadway e Ebateca (apresentações virtuais)

Quando: Sexta-feira (30), a partir das 17h30

Onde: Shopping Paseo (Rua Rubens Guelli, 135 – Itaigara) e nas redes sociais (@paseoitaigara)