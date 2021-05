Shoppings apostam em prêmios e promoções para atrair clientes no Dia das Mães

A véspera do Dia das Mães é, segundo os lojistas, o dia mais movimentado de compras. Por isso, para atrair os clientes que deixaram para comprar o presente em cima da hora os shoppings fizeram promoções, vão distribuir brindes e realizar sorteio. Confira onde está valendo mais a pena ir comprar o presente da pessoa mais importante da sua vida.

Dia das Mães: veja opções de presente entre R$ 5 e R$ 100

O Salvador Shopping está oferecendo 20 cartões no valor de R$ 10 mil para quem fizer as compras de forma virtual ou presencial nas lojas do estabelecimento. A promoção vai até o dia 18 de maio e cada R$ 300 em compras gera um cupom. A troca da nota fiscal pelo cupom é feita no site da empresa, e o sorteio será no dia 21 de maio.

Já o Salvador Norte está sorteando um prêmio todo dia, até 30 de maio. São itens como forno elétrico, fritadeira air fryer, aspirador de pó robô, fone de ouvido JBL bluetooth e tablet multilaser. Para concorrer, o cliente deve juntar R$ 200 em notas fiscais de compras realizadas no período de 25 de abril a 30 de maio.

No Bela Vista, a cada R$ 200 em compras o cliente ganha um cupom para concorrer ao a 8 geladeiras slim da marca Stella Artois recheadas de cerveja, além de 80% de desconto na troca do Kit Experiência, que contempla um cálice original belga da marca Stella Artois, ação exclusiva de gravação de vídeos interativos para as mães, uma cerveja long neck e rótulo da cerveja com nome personalizado na hora. A campanha acontece até 18 de maio e, de segunda a quinta, as notas valem o dobro.

Já o Shopping Paralela vai realizar a primeira edição do circuito gastronômico Paralela Gastrô, com cardápios especiais nos restaurantes, praça de alimentação e cafés, além de aulas-show com receitas e dicas de culinária. Os pratos, preparados especialmente para o mês das mães, têm preços fixos de R$ 44,90 nos restaurantes, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. A ação vai até o dia 15 de maio. A cada R$ 300 em compras e doação de 1kg de alimento, o cliente ganha pratos colecionáveis com ilustrações exclusivas de mães-artistas. A doação de alimentos será entregue às costureiras de São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário.

A campanha do Dia das Mães do Shopping Barra deste ano também tem um caráter solidário. Para ajudar mulheres chefes de família que passam por momentos de dificuldade, a campanha vai arrecadar doações e, a cada quilo de alimento doado, o Shopping Barra doará outro quilo de produtos não perecíveis. As doações contemplarão o projeto Árvore Humanitária, criado durante a pandemia, e podem ser feitas até o dia 11 de maio, no centro de compras.

O Shopping da Bahia apostou nos astros para ajudar os filhos a escolher o presente de mainha. A empresa fez parceria com o Astrolink, site especializado em mapas astrais, e montou uma estrutura com dicas de presentes para cada tipo de signo no 2º piso. Uma curadoria em 100 lojas do estabelecimento selecionou os produtos, os preços e onde encontrar. A exposição “A mãe de cada signo" segue até o dia 09 de maio, sempre de acordo com os horários de funcionamento do shopping.

Já o Shopping Piedade lançou a campanha de Dia das Mães "Um Amor Sempre Presente". Uma influencer foi selecionada para buscar dicas de presentes e postar nas redes sociais do shopping (Instagram e Facebook) os achadinhos em promoção para os clientes. É conferir e comprar.

Além dessas ações, alguns lojistas tiveram iniciativas individuais e estão oferecendo descontos de até 60% em alguns produtos em diversos shoppings. Para encontrar as melhores ofertas é preciso procurar.

Confira o horário de funcionamento dos shoppings em Salvador:

Salvador Shopping

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: 12h às 20h;

Salvador Norte Shopping

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: 12h às 20h;

Shopping Barra

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: 12h às 20h;

Shopping Bela Vista

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: 13h às 21h (com alimentação abrindo a partir das 12h);

Shopping da Bahia

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: lojas e alimentação (12h à 21h), Clivale (7h às 19h), e Bodytech (6h às 21h) – com acesso independente pelo Estacionamento D5.

Shopping Itaigara

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: não funciona;

Shopping Paralela

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: praça de alimentação funcionam das 12h às 21h, e as lojas das 13h às 21h;

Shopping Paseo

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: funcionamento opcional para as lojas, das 12h às 20h;

Shopping Piedade

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: não abre;

Shopping Center Lapa

Sábado: 10h às 21h;

Domingo: não abre;