Shoppings Barra e Piedade abrem Natal com desfile e ritmo sertanejo

O clima natalino continua na capital, com a chegada do Papai Noel. Nesta quinta-feira (4), a comemoração foi dupla nos shoppings Barra e Piedade. O Barra realizou um desfile em carro aberto pelas ruas do entorno, com a participação de personagens lúdicos e do Bom Velhinho. Já no interior do shopping, foi realizada uma apresentação musical que abre a decoração natalina, assinada pela artista Cecília Dale.

“Vivemos um momento especial, de renovação e retomada, de esperança, de acreditar em um novo amanhã e em um mundo melhor. Por isso, queremos proporcionar às famílias, neste Natal, experiências únicas, momentos mágicos e memoráveis. Afinal, o Barra é um ambiente de alegria e socialização, uma extensão da casa dessas pessoas.”, afirma Karina Brito, gerente de Marketing do estabelecimento.

O tema no Barra é Viagem ao Bosque Nevado (Foto: Divulgação)

A decoração natalina, com o tema Viagem ao Bosque Nevado, fará um resgate do Natal tradicional, com as suas cores predominantes verde e vermelha, e uma alusão à origem da data. Um pinheiro de 16 metros de altura, boneco de neve, uma família inteira de ursos polares e um casal de pinguins são alguns elementos que fazem alusão aos Alpes e dividirão o cenário com espaços instagramáveis e brinquedos interativos.

Trenós de madeira, estofados com courvim, para fácil higienização, levará as pessoas a passearem pela floresta das renas e animais silvestres e a visitarem a parte interna da grande árvore.

Entretenimento garantido

As famosas Paradas Encantadas irão acontecer, a partir da segunda quinzena de novembro, de quinta-feira a domingo, até dezembro. E as apresentações de corais também farão parte da programação. Para os pequenos, há o Espaço do Noel – um jovem senhor com pouco mais de 50 anos, por questões de segurança sanitária. Ele ficará no L4. Nesse mesmo espaço, funcionará a Loja da Árvore dos Sonhos - projeto social de arrecadação de presentes para crianças em situação de vulnerabilidade; a partir do dia 16 de novembro, data em que se comemora o aniversário do Shopping Barra.

No Shopping Piedade, foi inaugurada a decoração natalina inspirada no tema “Fazendinha do Noel”, na Praça de Eventos, piso L2. A chegada do Bom Velhinho foi em ritmo sertanejo, ao som da banda Filomena Bagaceira. A partir das 17h30, os personagens da Fazendinha e os ajudantes do Papai Noel iniciaram um desfile pelos corredores do shopping, convidando a todos para a chegada do Noel.

A praça foi transformada em uma fazendinha cenográfica, ornamentada com esculturas em tamanho real do Papai Noel tirando leite da vaca, bezerro, burro arriado, carneirinhos, cachorros de pastoreio e renas. Também houve um galinheiro composto por poleiro, galinhas, ninhos e ovos. Os fiéis ajudantes do Papai Noel não poderiam ficar de fora e estarão espalhados por todo o espaço, sendo eles os duendes jardineiro, lenhador, criador de galinhas, de pastoreio e muito mais.

Na área interna da casa foi possível contemplar a escultura da Mamãe Noel e visitar a cozinha com comidas típicas da roça, como bolos, queijos, frutas, legumes, potes de doces e mantimentos.

A decoração, assinada pela artista plástica Telma Calheira, conta ainda com a árvore principal de 12 metros de altura e 12 árvores menores, 6 mini pinheiros e coreto. Tudo enfeitado com os clássicos elementos festivos, como flores de natal, laços, bolas, ramas de folhagens, festões, guirlandas e cerca de 50 mil lâmpadas de LED.

Um cantinho que promete encantar a criançada é o Trono do Papai Noel, no piso L3, onde o Bom Velhinho vai tirar fotos e receber as cartinhas de pedidos, com a ajuda da Noeletes. Já o tradicional presépio ficará no piso L2, próximo à entrada do shopping. Outra novidade é o mini curral com animais elétricos para a criançada de 4 a 12 anos se divertirem. A atração custa R$ 8,00 durante 6 minutos.

Papai Noel e as noeletes no Shopping Piedade (Foto: Brenda Bittencourt/ Divulgação)

De acordo com o gerente de marketing do estabelecimento, Pablo Vieira, este Natal vai ser mais do que especial. “Celebrar o Natal este ano vai muito além de ter planejado e preparado a decoração natalina com todo o carinho para receber os visitantes e clientes. Mais do que nunca precisamos celebrar a vida e acreditar na esperança de dias melhores, com base no amor, na solidariedade e na fé. Também é o momento de presentear familiares e amigos queridos. Para isso, o Shopping Piedade disponibiliza um mix variado de lojas que atende a todos os gostos, com conforto, tranquilidade e segurança”, afirma.

Confira as demais programação nos Shoppings da cidade:

Natal do Shopping Barra

Quando – Abertura da decoração natalina no dia 4 de novembro, quinta-feira, às 17h, com a Chegada do Papai Noel

Onde – Desfile do Papai Noel e personagens no entorno do Shopping Barra

Quanto – Apresentações gratuitas

Trenzinho – Ingresso R$5,00

Shopping Piedade

"Inauguração da Fazendinha do Noel – Shopping Piedade"

Onde: Praça de Eventos do Shopping Piedade (Piso L2)

Quando: 04 de novembro, 18h

Entrada: Gratuita

"Mini Curral com Animais Elétricos"

Onde: Praça de Eventos do Shopping Piedade (Piso L2)

Quando: 04 de novembro a 08 de janeiro, das 9h às 21h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 9h às 20h, aos sábados.

Valor: R$8,00 durante 6 minutos

Classificação: 4 a 12 anos.

Shopping Paseo

“Os Ajudantes de Papai Noel”

Quando: 5 de novembro, sexta-feira, a partir das 18:30

Atração: Show do grupo Espaço Musical

Onde – Shopping Paseo Itaigara

Shopping da Bahia

"Paradas de Natal com Chegada do Papai Noel"

Quando: Sábado, 06 de novembro

Horário: 16h30

Onde: Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores)

Quanto: Gratuito

"Paradas de Natal"

Quando: Todos os Sábados e domingos de novembro e dezembro, a partir de 07/11, 15h e 16h

Onde: Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores)

Quanto: Gratuito

Parque Shopping Bahia

"Um Conto de Natal"

Quando: 10/11, às 18h

Onde: Praça de Eventos

Promoção:

Compre e ganhe - a cada 350 reais em compras o cliente terá direito a um panettone, limitado a 1 panettone por CPF. A promoção inicia no dia 06 de dezembro e vai até o dia 24 do mesmo mês ou enquanto durar o estoque.