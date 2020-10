Shoppings promovem evento virtual com crianças sobre inteligência emocional

Se há algumas décadas falar sobre inteligência emocional parecia algo distante ou subjetivo, em pleno século XXI, é difícil desassociar a formação de um indivíduo das suas habilidades socioemocionais. São essas competências que vão traçar trajetórias bem sucedidas.

Para tratar do tema, os shoppings Barra, Itaigara, Paseo, em Salvador, além do Parque da Cidade (SP), todos administrados pela Enashopp, promoverão a live ‘Como entender as emoções em família: as habilidades socioemocionais além da teoria’.

O evento acontece no dia 15 de outubro, às 19h30, com a idealizadora do programa Jovens Veritas, Rafaela Lopes, e intermediação da escritora Emília Nuñez.

“Vivemos num mundo em constante transformação. Por isso, percebemos a necessidade de oferecer às famílias algo a mais no mês das crianças. Presenteá-las com um conteúdo que pudesse fazer a diferença”, afirmou Mirela Cubilhas, diretora da Enashopp.

A live apresentará atividades que auxiliam as crianças a entenderem os seus próprios sentimentos. O programa Jovens Veritas utiliza a psicopedagogia, através da ludicidade com instrumentos como a lente, microfone e estetoscópio do amor, além de personagens de filmes infantis e ressignificação de brincadeiras.

O programa ainda trabalha o gerenciamento de conflitos e formas de negociação, com a metodologia do Program on Negotiation, da Harvard Law School.

Os instrumentos que acompanham os livros facilitam o acesso às emoções. O microfone do amor, por exemplo, incentiva a fala e a escolha de palavras que agregam e colaboram com o outro. Já o estetoscópio do amor conduz à escuta afetiva e auxilia a compreender o que o outro diz, além das palavras. O conteúdo se relaciona diretamente com os cinco domínios das competências socioemocionais: autoconsciência, equilíbrio emocional, abertura a novas experiências, amabilidade e saber conviver.

“O nosso propósito é contribuir para uma nova era da educação, formando seres humanos resilientes, colaborativos, capazes de gerenciar suas emoções, lidar com conflitos e negociar com benefícios para todos. Ou seja, educá-los não só para o mercado de trabalho, que já exige essas competências, mas formá-los para a vida”, completa Rafaela Lopes.

O evento aberto ao público será transmitido pelo canal do Jovens Veritas no Youtube e retransmissão simultânea nos stories dos shoppings Barra, Itaigara, Paseo e Parque da Cidade, em São Paulo, e do perfil da escritora de livros infantis Emília Nuñez, Mãe que Lê.

Serviço:

O quê – Live Como entender as emoções em família: as habilidades socioemocionais além da teoria

Quando – 15 de outubro, quinta-feira, às 19h30

Onde – Transmitido pelo canal do Jovens Veritas no Youtube e retransmissão simultânea nos stories dos shoppings Barra (@shoppingbarra), Itaigara (@shoppingitaigaraoficial), Paseo (@paseoitaigara) e Parque da Cidade (_shoppingparquecidade), e @maequele.