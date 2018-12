Shoppings terão horário de funcionamento especial a partir de domingo; confira

Com a proximidade das festas de fim de ano, os shoppings de Salvador terão uma escala de horários especiais para atender à demanda do público que vai às compras. De olho no cliente que tem a agenda apertada e nem sempre tem disponibilidade de bater perna em busca dos presentes nos horários convencionais de funcionamento, alguns shoppings já vão estender os horários de funcionamento a partir deste domingo. Alguns também adotaram tarifa de estacionamento especial para o período. Confira abaixo os novos horários nas semanas que antecedem o Natal e o Ano Novo:

SALVADOR NORTE SHOPPING

17 a 23 de dezembro (segunda a domingo): 9h às 23h

24 de dezembro (segunda):

Lojas - 9h às 18h; Clivale - 6h30 às 12h; Ministério do Trabalho - 7h às 14h; Cinema - última sessão até as 17h

25 de dezembro (terça):

Game Station, Clubinho da Criança e Cia, Labirinto Selvagem, Arena Guerra de Laser - 12h às 21h; Cinépolis - 13h30 às 22h30; Praça de Alimentação - abertura opcional das 12h às 21h; Lojas, quiosques, Clivale e Ministério do Trabalho: fechados

26 a 29 de dezembro (quarta a sábado): 9h às 22h

30 de dezembro (domingo):

Lojas - 12h às 21h; Cinépolis: 13h30 às 22h30

31 de dezembro (segunda):

Lojas - 9h às 18h; Ministério do Trabalho - 7h às 14h; Cinema - Última sessão até as 17h; Clivale - fechada

1º de janeiro (terça):

Lojas, quiosques, Clival e Ministério do Trabalho: fechados; Game Station, Clubinho da Criança e Cia, Labirinto Selvagem e Arena Guerra de Laser - 12h às 21h; Cinépolis - 13h30 às 22h30; Praça de Alimentação - abertura opcional das 12h às 21h; Lojas, quiosques, Clivale e Ministério do Trabalho - fechados



Estacionamento: Tarifas normais.

SALVADOR SHOPPING

14 a 17 de dezembro (sexta a domingo): 9h às 23h

18 a 23 de dezembro (segunda a domingo): 9h à 0h

24 de dezembro (segunda): 9h às 18h

25 de dezembro (terça):

Lojas - 12h às 21h; Lazer - 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulervard dos Restaurantes e Espaço Gourmet - abertura opcional; Bompreço, demais lojas e quiosques - fechados

26 a 29 de dezembro (quarta a sábado): 9h às 22h

30 de dezembro (domingo): 12h às 21h

31 de dezembro (segunda): 9h às 17h

1º de janeiro (terça):

Lojas - 12h às 21h; Lazer - 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulervard dos Restaurantes e Espaço Gourmet - abertura opcional; Bompreço, demais lojas e quiosques - fechados

Estacionamento: Tarifas normais.

SHOPPING BARRA

16 de dezembro (domingo):

Lojas e praça de alimentação - 10h às 23h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma - 12h às 00h; Slimelândia (Oficina de Slime) - 10h às 23h

17 a 20 de dezembro (segunda a quinta):

Lojas e praça de alimentação - 9h às 23h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma – 12h às 00h

21 a 23 de dezembro (sexta a domingo):

Lojas e praça de alimentação - 9h às 00h; Praça de Alimentação - 9h às 00h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma - 12h às 00h; Slimelândia (Oficina de Slime) - 9h às 00h

24 de dezembro (segunda):

Lojas e praça de alimentação - 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero e Mamma - 12h às 00h; Slimelândia (Oficina de Slime) - 9h às 18h

25 de dezembro (terça): Fechado

31 de dezembro (segunda):

Lojas e praça de alimentação - 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma - 12h às 00h; Slimelândia (Oficina de Slime) - 9h às 18h

1º de janeiro (terça): Fechado

Estacionamento: Nesse período em que os visitantes ficam mais tempo no empreendimento, será praticada a tarifa única de estacionamento de R$5 para carros e R$2 para motos, independentemente do período de permanência. O benefício será disponibilizado nos dias 16, 23 e 30 de dezembro.

SHOPPING BELA VISTA

17 a 21 de dezembro (segunda a sexta):

Lojas e quiosques – 9h às 23h; Praça de alimentação – 9h às 23h; Alpha Fitness – 6h às 23h

22 e 23 de dezembro (sábado e domingo):

Lojas e quiosques – 9h às 00h; Praça de alimentação – 9h às 0h; Alpha Fitness – 6h às 23h (sábado) e 8h às 18h (domingo)

24 de dezembro (segunda):

Lojas e quiosques – 9h às 18h; Praça de alimentação – 9h às 18h; Alpha Fitness – 9h às 13h

25 de dezembro (terça):

Lojas e quiosques – Fechados; Praça de alimentação – Funcionamento opcional das 12h às 21h; Alpha Fitness – Fechado

26 a 30 de dezembro (quarta a domingo): Funcionamento normal

31 de dezembro (segunda):

Lojas e quiosques – 9h às 17h; Praça de alimentação – 9h às 17h; Alpha Fitness – 9h às 13h

1º de janeiro (terça): Fechado

SHOPPING CAJAZEIRAS

24 de dezembro (segunda):

Lojas - 9h às 16h; Praça de alimentação – 10h às 16h

25 de dezembro (terça): Fechado

26 a 31 de dezembro (quarta a segunda):

Lojas - 9h às 16h; Praça de alimentação – 10h às 16h

1º de janeiro (terça): Fechado

SHOPPING CENTER LAPA

16 de dezembro (domingo):

Lojas e quiosques - 12h às 18h; Lojas Americanas - 10h às 18h; Praça de Alimentação e Cinema - 10h às 20h

23 de dezembro (domingo):

Lojas e quiosques – 9h às 18h, Lojas Americanas - 9h às 18h; Praça de Alimentação e Cinema - 9h às 20h

24 de dezembro (segunda):

Lojas e quiosques - 9h às 17h; Lojas Americanas - 9h às 17h; Praça de Alimentação e Cinema - 9h às 17h

25 de dezembro (terça): Fechado

30 de dezembro (domingo):

Lojas e quiosques - 9h às 18h; Lojas Americanas - 9h às 18h; Praça de Alimentação e Cinema - 9h às 20h

31 de dezembro (segunda):

Lojas e quiosques - 9h às 17h; Lojas Americanas - 9h às 17h; Praça de Alimentação e Cinema - 9h às 17h.

1º de janeiro (terça): Fechado

SHOPPING DA BAHIA

16 de dezembro (domingo): 9h às 22h

20 a 22 de dezembro (quinta a sábado): 9h às 00h

23 e 24 de dezembro (domingo e segunda): das 9h do dia 23 às 18h do dia 24

25 de dezembro: Lojas fechadas

31 de dezembro (segunda): 9h às 17h

1º de janeiro: Lojas fechadas

Estacionamento: Em dezembro, o Shopping da Bahia passou a adotar tarifa única de R$ 8,00, sem limite de horas de uso da vaga (não válida para pernoite).

SHOPPING ITAIGARA

17 a 22 de dezembro (segunda a sábado): 9h às 22h

23 de dezembro (domingo): 9h às 21h

24 de dezembro (segunda): 9h às 16h

25 de dezembro (terça): Fechado

30 de dezembro (domingo): Fechado

31 de dezembro (segunda): 9h às 16h

1º de janeiro (terça): Fechado

SHOPPING PASEO

16 de dezembro (domingo):

Lojas e serviços - Funcionamento opcional das 13h às 19h; Alimentação - Funcionamento opcional a partir das 12h; Cinema - conforme a programação

23 de dezembro (domingo):

Lojas e serviços - Funcionamento opcional das 9h às 19h; Alimentação - Funcionamento opcional a partir das 12h; Cinema - conforme a programação

24 de dezembro (segunda):

Lojas, serviços e alimentação - 9h às 16h; Cinema - conforme a programação

25 de dezembro (terça):

Lojas e serviços - Fechados; Alimentação - Funcionamento opcional a partir das 12h; Cinema - conforme a programação

30 de dezembro (domingo):

Lojas e serviços - Funcionamento opcional das 13h às 19h; Alimentação - Funcionamento opcional a partir das 12h; Cinema - conforme a programação

31 de dezembro (segunda):

Lojas, serviços e alimentação - 9h às 16h; Cinema - conforme a programação

1º de janeiro (terça): Fechado

Estacionamento: Durante todo o mês de dezembro, disponibilizará uma hora a mais de estacionamento gratuita. A cada 3 horas de estacionamento a quarta hora será por conta do Paseo.

SHOPPING PARALELA

21 a 23 de dezembro (sexta a domingo): 9h às 00h

24 de dezembro (segunda): 8h às 18h

25 de dezembro (terça):

Lojas e quiosques – Fechados; Praça de alimentação – Fechada; Cinema - conforme a programação

26 a 30 de dezembro (quarta a domingo): 9h às 22h

31 de dezembro (segunda): 9h às 18h

1º de janeiro (terça):

Lojas e quiosques – Fechados; Praça de alimentação – Fechada; Cinema - conforme a programação

Estacionamento: O shopping terá taxa única para estacionamento aos domingos em dezembro. O valor cobrado será de R$ 6 para carros e R$ 2,50 para motos, independentemente do tempo de permanência do cliente, no centro de compras.

SHOPPING PIEDADE

15 de dezembro (sábado): 9h às 20h

16 de dezembro (domingo): 12h às 18h

17 a 22 de dezembro (segunda a sábado): 9h às 22h

23 de dezembro (domingo): 9h às 18h

24 de dezembro (segunda): 9h às 17h

25 de dezembro (terça): Fechado

30 de dezembro (domingo): 9h às 18h

31 de dezembro (segunda): 9h às 17h

1º de janeiro (terça): Fechado

Estacionamento: Tarifa única no valor de R$ 5,00 para carros e motos e de segunda a sexta-feira. Tarifa de R$ 6,00 até 2h para Carro e R$ 4,00 até 2h e R$ 2,00 por cada hora adicional ou fração.

OUTLET PREMIUM

14 a 23 de dezembro: 9h às 22h

24 de dezembro (segunda): 9h às 16h

25 de dezembro (terça): Fechado

26 a 30 de dezembro (quarta a domingo): 9h às 21h

31 de dezembro (segunda): 9h às 16h

1º de dezembro (terça): Fechado

BOULEVARD SHOPPING CAMAÇARI

16 de dezembro (domingo): 12h às 20h

23 de dezembro (domingo): 12 às 20h

24 de dezembro (segunda): 9h às 18h

25 de dezembro (terça):

Lojas – fechadas; Praça de alimentação - 12h às 20h

31 de dezembro (segunda): 9h às 18h

1º de janeiro (terça):

Lojas – fechadas; Praça de alimentação - 12h às 20h

*Integrante da 13ª turma do Programa Correio de Futuro.