Shoppings voltam a ampliar horário de funcionamento após decreto

Os principais shoppings de Salvador anunciaram que vão abrir mais cedo a partir desta quarta-feira (8). A mudança do horário de funcionamento acontece graças a um decreto municipal, que prevê a retomada da economia e flexibiliza regras enquanto Salvador estiver na chamada fase verde. O documento foi publicado na sexta-feira (3), no Diário Oficial do Município.

O decreto prevê que shoppings e demais centros comerciais podem funcionar de 8h até 22h, o que permite que os grandes shoppings da capital voltem a adotar seus horários de funcionamento pré-pandemia, de 9h às 22h nos dias de semana e das 12h às 21h nos fins de semana.

Com a mudança, o Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, Barra, Bela Vista e Paralela anunciaram que a partir de hoje funcionarão de segunda a sexta, das 9h às 22h, e sábado e domingo das 12h às 21h.

Já os shoppings Lapa e Piedade abrem as portas de segunda a sexta das 9h às 21h. O Lapa abre aos sábados, das 9h às 20h e também aos domingos, de 11h às 19h, enquanto o Piedade só funciona no sábado durante o fim de semana, de 9h ás 20h.

O Itaigara funciona de segunda a sábado, das 9h às 20h, e não abre aos domingos. O Paseo mantém o funcionamento igual, de segunda a sábado, das 10h ás 20h, e domingo das 13h às 19h.