Show de Claudia Leitte em Orlando é adiado e muda de local; saiba o motivo

Foto: Divulgação

Por essa ninguém estava esperando. O show que Claudia Leitte faria em Orlando, nos Estados Unidos, neste sábado (17), foi adiado por causa de uma decisão do governo local, que havia impedido a realização de eventos desta natureza na região de Downtown, onde a estreia do projeto The Wagon On The Street aconteceria.

Através de um comunicado emitido pelo Wall Street Plaza, local onde a festa seria realizada, as produtoras W2K, Pam Events e WM tomaram conhecimento, nesta quarta-feira (14), da nova liminar do governo de Orlando e precisaram suspender a programação para ir em busca de um outro espaço e data. As empresas emitiram um comunicado se desculpando pelo ocorrido e informando que o reembolso do ingresso, que custou a partir de R$ 200 na conversão atual do dólar para o real, pode ser feito através do e-mail.

Para quem mora na cidade, o transtorno é menor, mas muita gente viajou para Orlando só para participar da festa, muitos do Brasil. De acordo com o divulgado pela artista em suas redes sociais, 90% do primeiro lote de ingressos já estava vendido.

O show, primeiro de Claudia após o Carnaval de 2020 e com uma estrutura que se assemelha à dos blocos no carnaval, com uma espécie de trio elétrico em movimento, contaria ainda com as participações de DJ Robinho e DJ Carol.

Leia mais notícias do Alô Alô.