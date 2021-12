Show de João Gomes e Tarcísio do Acordeon em Teresina é marcado por tiros; saiba mais

O show que João Gomes fez na noite do último sábado (18) era para ser diversão e alegria, mas tournou-se uma verdadeira confusão. Isso porque acontece um momento inesperado durante a apresentação do cantor em Teresina, capital do Piauí.

Um homem, ainda não identificado, estava na plateia. Repentinamente, ele sacou uma arma e efetuou alguns disparos no meio do show do cantor. Além da apresentação de João Gomes, Tarcísio do Acordeon também estava no line-up do evento.

Ninguém se feriu com os tiros, conforme informou o portal Em Off. O Blog Social1 procurou a assessoria de João Gomes e aguarda posicionamento da equipe.