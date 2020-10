Show de Mariana Fagundes com multidão no Pará causa polêmica; vídeo

Um show da cantora Mariana Fagundes na cidade de Tailândia, no Pará, reuniu uma multidão neste fim de semana. Nas imagens divulgadas pela artista em sua rede social, milhares de pessoas aparecem se aglomerando, contrariando as recomendações de médicos e especialistas contra a Covid-19.

Ao G1, a prefeitura da cidade diz que os protocolos de segurança foram cumpridos. O show fez parte da programação da "Exportai 2020", exposição agropecuária promovida pelo Sindicato Rural.

Nas redes sociais, a cantora escreveu: "Lancei essa musica e nem pude fazer meus shows cantando ela [a música]. Mas hoje eu voltei pro palco e foi assim brigada brigada brigada! Só Deus sabe viu!"

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) disse ao G1 que a liberação e fiscalização de eventos é responsabilidade de cada município. A prefeitura de Tailândia disse que o show seguiu todos os protocolos e medidas de controle sanitário tais como medição de temperatura e distribuição de máscara e de álcool em gel.

Críticas Nas redes sociais, diversos internautas criticaram a realização do show com aglomeração. O biólogo Átila Iamarino comentou: 'Parece que não vivo no mesmo planeta."