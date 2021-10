Show de Thiaguinho em Salvador no domingo (24) é cancelado

O show do cantor Thiaguinho que aconteceria domingo (24), no Centro de Convenções de Salvador, foi cancelado, informou nesta segunda-feira (18) a organização. Já a apresentação do sábado foi mantida.

A organização diz que vai priorizar a troca dos dias do show sem custo ou burocracia para quem já havia comprado ingresso para o domingo e quiser ir no sábado. Para isso, basta enviar -email para sacbahia@somosonda.com.br ainda hoje, com nome completo e numeração do ingresso. Uma nova entrada será validada.

Quem não tiver interesse ou não puder comparecer ao show de sábado deve fazer em até 30 dias a solicitação de reembolso pelos canais https://ajuda.sympla.com.br/hc/pt-br/requests/new ou participante@sympla.com.br.