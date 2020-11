Show de Vanessa da Mata em Salvador é adiado

O show que aconteceria 21 de novembro, com Vanessa da Mata, no Summer Lounge Drive In,em Salvador, será transferido para o ano que vem. O show será reformulado e fará parte de um projeto que será realizado nos meses de janeiro e fevereiro com data a confirmar.

Os ingressos já adquiridos poderão ser utilizados no novo evento, e os interessados no reembolso deverão entrar em contato nos canais da Íris Produções: email atendimento@irisproducoes.com.br e telefone 71 3332 0614 ou da plataforma Sympla seguinte o passo-a-passo abaixo:

1. Acesse a página do evento no site da Sympla;

2. Clique no botão Fale com o organizador, disponível abaixo da descrição do evento;

3. Insira o seu e-mail e o número do pedido que deseja cancelar;

4. Clique no botão Enviar mensagem para finalizar o envio.

A plataforma estabelece um prazo de até 48 horas para que os organizadores encaminhem um retorno sobre a solicitação, no mesmo e-mail que informado pelo comprador no formulário. Se isso não acontecer, você pode solicitar a intermediação do contato clicando neste link.