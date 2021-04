Show do A-ha em Salvador é adiado novamente, agora para 2022

A Arena Fonte Nova informou nesta terça-feira (27) que o show da banda A-ha, que já havia sido adiado para agosto de 2021, agora vai acontecer em 2022, com a turnê brasileira do grupo. As novas datas ainda não foram anunciadas, mas devem ser informadas em breve pela produção da turnê, a empresa Move Converts. O motivo do adiamento é, novamente, a pandemia de covid-19.

A capital baiana será a única da região Nordeste a receber o show, que marca os 35 anos do lançamento de um dos discos mais influentes da história da música pop, Hunting High And Low,. Setores, preço de ingressos e data de início das vendas também serão divulgados posteriormente.

Depois de Salvador, a turnê prossegue pelo Brasil na seguinte ordem: 18 de agosto no Expominas, em Belo Horizonte; 19 de agosto na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro; 21 de agosto no Espaço das Américas, em São Paulo; e em 24 de agosto no Teatro Positivo, em Curitiba.

O A-HA é uma das bandas mais celebradas por sua brilhante carreira desde os anos 80. Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, o grupo lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles, totalizando mais de 60 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, influenciou gerações de novos artistas e continua se apresentando regularmente com sua formação original em estádios e festivais.