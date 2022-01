Show é adiado após Durval Lelys testar positivo para covid-19

O cantor Durval Lelys está infectado com o vírus covid-19. O anúncio foi feito nas redes sociais pela Pérola Entretenimento, empresa que faz a gestão da carreira do artista. Segundo a empresa, parte da equipe do artista Saulo também testou positivo para a doença.

Por conta da detecção, o show de Durval e Saulo no evento Pranchão, que aconteceria neste sábado (8), não será realizado. As apresentações foram adiadas, mas a data ainda não foi definida.

Segundo o comunicado, Durval e os músicos estão bem e apresentam alguns sintomas leves da doença. "Todos se encontram devidamente vacinados e medicados, e ressaltam a importância da vacinação para o retorno às atividades normais no Brasil. Após o cumprimento dos protocolos determinados pelos órgãos de saúde, os artistas retornarão às suas apresentações", diz a nota.