Sidney Magal é o primeiro eliminado na estreia de The Masked Singer Brasil

The Masked Singer Brasil estreou nesta terça-feira (10), na Globo, e o primeiro desmascarado foi Sidney Magal. Fantasiado de cachorro-quente gigante, o artista cantou "Sai da Minha Aba", do grupo Só Pra Contrariar, mas não agradou aos jurados como os outros participantes.

"A cada episódio, quem for menos votado é desmascarado aqui nesse palco. Essa é a única forma de descobrir quem é quem", explicou Ivete Sangalo, apresentadora do reality. Ao ser revelada a identidade do participante menos votado, Ivete disse: "Eu quero que todos se curvem ao Sidney Magal, nosso ídolo máximo".

A cantora chegou a questionar ao eliminado o motivo de ele não ter usado seus passos característicos em suas performances musicais e ele afirmou ter pensado em tudo para não revelar a identidade. "Eu tinha uma finalidade, que eu consegui, que era enganar a todos eles e a plateia. Eu não podia chegar próximo daquilo que eu sou", contou Magal.

Emoção

O cantor tem mais de 50 anos de carreira, é pai de três filhos e sua participação no reality foi uma homenagem à neta, a pequena Madalena, que também tem uma música do avô com seu nome: "Sandra Rosa Madalena". "Pra mim é muito importante, foi o motivo maior da minha entrada no programa. Eu sou avô pela primeira vez de uma criança de 1 ano e 5 meses, que é a minha neta Madalena, e eu queria que essa imagem ficasse para sempre para ela", disse emocionado.

Ao todo o programa contém 12 participantes: Arara, Unicórnio, Boi-Bumbá, Brigadeiro, Coqueiro, Monstro, Jacaré, Girassol, Astronauta, Gata Espelhada, Dogão e Onça Pintada. Porém, apenas 6 se apresentaram na estreia.

Unicórnio também se apresentou na estreia do programa, cantando "Shallow" e chamou atenção pelos vocais. Os internautas apontaram que a mascarada seria Priscilla Alcantara. Os jurados também apontaram Manu Gavassi e Wanessa Camargo como nomes possíveis.