Siemens Energy e Quinto Energy assinam parceria para produzir hidrogênio verde na Bahia

A empresa brasileira Quinto Energy assinou com Siemens Energy o Memorando de Entendimentos (MOU) para o desenvolvimento de um projeto para produção em larga escala de hidrogênio verde na Bahia.

O projeto prevê uma produção de 1 milhão de toneladas de H2V por ano. A implantação de uma usina de eletrolisadores no Polo de Camaçari está no projeto e o modelo de negócio está no radar para exportar para Europa o combustível que será produzido.

Mas, para isso acontecer, o hidrogênio será convertido em amônia no estado líquido. Essa amônia ficará armazenada no Porto de Aratu, em Candeias, de onde será exportada do Brasil todos os anos. A Companhia de Docas da Bahia (Codeba) será a administradora do porto.

“O projeto vai ajudar a consolidar o Brasil como potência mundial na produção de hidrogênio verde, e vai impulsionar a Alemanha na sua busca pela transição energética. Temos um projeto maduro, com chance de executá-lo em um futuro muito próximo”, explica Andreas Eisfelder, diretor de negócios da Siemens Energy.