Sigam as orientações dos governadores, reforça Mandetta sobre coronavírus

Na mesma coletiva onde anunciou que permanece no cargo, na noite desta segunda-feira (6), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou o pedido para que a população siga as orientações dos governadores para enfrentar a pandemia do novo coronavírus (covid-19), contrariando o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que defende a flexibilização das medidas de isolamento.

"Enquanto não tivermos regularização de estoque de EPI, previsão de colocação de respiradores e as condições para que haja mudança nas recomendações, reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores", disse o ministro.

O ministro afirmou que continuará à frente da pasta, mas pediu "paz" para continuar a trabalhar. Mandetta reclamou de críticas que trazem dificuldade ao ambiente da sua equipe, mas disse que reunião desta segunda-feira (6) com o presidente Bolsonaro e outros ministros trouxe mais "união" ao governo. "Começamos a semana com mais um solavanco, esperamos que possamos seguir em paz", disse. As informação são da agência Estadão Conteúdo.

Mandetta afirmou que muitas vezes o trabalho da pasta sofre interferências de forma "constante". "Temos dificuldade quando, em determinadas situações, por determinadas impressões, críticas não vêm para construir, mas para trazer dificuldade no ambiente de trabalho", disse o ministro. "E isso vem uma constante, o Ministério da Saúde adotar determinada linha, situação e termos que voltar, fazermos determinados contrapontos para poder reorganizar a equipe", declarou.

Mandetta afirmou, ainda, que esta segunda-feira foi pouco produtiva no Ministério da Saúde por causa dos boatos de que poderia ser demitido. Ele sinalizou que, caso isso acontecesse, toda a equipe também pediria para sair. Mandetta falou ao lado de todos os secretários e com a presença de outros membros da equipe, que o aplaudiram ao chegar.

"Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho do ministério Muitos não sabiam o que ia acontecer, chegaram a limpar as gavetas, até a minha gaveta", declarou.

Mandetta reforçou que o seu trabalho é "técnico", baseado na ciência, e que ele atua como "porta-voz do trabalho" da equipe. "O que faço é dar alguns pequenos palpites às medidas", afirmou.