Sikêra Jr. é condenado a pagar R$ 300 mil para Xuxa por chamá-la de pedófila

O apresentador Sikêra Jr foi condenado em primeira instância a pagar uma indenização de R$ 300 mil para Xuxa Meneghel por danos morais. A disputa acontece após o titular do Alerta Nacional chamar a Rainha dos Baixinhos de pedófila e afirmar que ela faz apologia às drogas.

De acordo com o portal Notícias da TV, juíza Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano, da 3º Vara Cível de Osasco (SP), criticou a existência de programas como o Alerta Nacional: "Destacam-se, ainda, as críticas a esse tipo de jornalismo, de desprestígio à pessoa em detrimento da análise argumentativa de suas ideias, em programas muito mais de entretenimento do que informativo, camuflando-se ofensas desmedidas na narrativa jocosa".

"Os apresentadores desses programas, com a bênção e o incentivo de suas empresas, como a ora corré, tudo fazem, sem o menor critério, inclusive levar ao ar ameaças de morte contra pessoas públicas, honestas e trabalhadoras, achincalham a vida privada e a família dessas pessoas, apenas para alavancar a audiência de seus programas televisivos, e, em decorrência, o faturamento, não só da empresa como o próprio", prosseguiu a juíza.

A magistrada disse ainda que "tais apresentadores, na busca desvairada pela audiência, postam-se acima do bem e do mal e, sem refletir ou ponderar sobre o que dizem e nas consequências de seus atos, estão sempre prontos a atacar, com suas línguas ferinas, o cidadão honesto e o desonesto, colocando a todos no mesmo patamar, sem o mínimo respeito à honra e à dignidade humanas".

Inicialmente, Xuxa pediu uma indenização de R$ 500 mil. No entanto, a juíza determinou que Sikêra e a RedeTV! paguem R$ 300 mil para a apresentadora. O valor deverá ser corrigido monetariamente. Além disso, o apresentador e a emissora terão que arcar com os custos do processo, avaliado em 20% do valor da condenação --ou seja, mais R$ 60 mil.

"Quanto ao valor da indenização por dano moral, em consonância com a melhor doutrina e a jurisprudência dominante, é de ser determinado levando-se em conta o padrão econômico da vítima [Xuxa], para minorar seu sofrimento, proporcionando-lhe algum conforto material, e o do devedor [Sikêra e RedeTV!], para não levá-lo à ruína. A condenação, na espécie, tem caráter educativo de desestimular a reincidência", reforçou a magistrada.

Entenda o caso

Os ataques de Sikêra a Xuxa Meneghel começaram em 2020, após a apresentadora compartilhar um vídeo que o jornalista exibiu no Alerta Nacional, no qual aparecia um homem estuprando uma égua. Sikêra fez graça com a situação e convocou dois membros de seu programa para simularem a cena ao vivo.

Xuxa se manifestou nas redes sociais, e Sikêra iniciou os ataques. Ele a chamou de pedófila, usando como argumento o fato de a loira ter atuado no filme Amor Estranho Amor (1982), e a acusou de fazer apologia às drogas, por uma vez ela ter dito em entrevista que sua mãe, dona Alda Meneghel (1937-2018), usava maconha medicinal para amenizar sintomas de sua doença degenerativa.

Sikêra também afirmou que Xuxa incentiva as crianças a "safadeza, putaria e suruba" por lançar recentemente o livro Maya, o Bebê Arco-Íris, que conta a história de uma garotinha que tem duas mães.