Sikêra Jr. melhora do coronavírus e celebra dia das mães ao lado da família

Lutando há algumas semanas contra o coronavírus, o apresentador Sikêra Jr. começa a apresentar sinais de melhora. A mulher dele, Laura Peixoto, compartilhou uma imagem, neste domingo (10), em que ele aparece ao lado da família no almoço de dia das mães. Os dois filhos de Sikera, Larissa e Henrique, estão na imagem.

“Passando aqui para atualizar o feed e vocês do estado de saúde de Sikêra: ele está bem, graças a Deus! Essa foto foi tirada hoje no almoço de dia das mães e, como vcs podem perceber, Sikêra está com cateter de oxigênio, mas porque faz parte da fisioterapia”, escreveu ela.

Ainda de acordo com Laura, o maior presente dela foi ver a saúde do marido restabelecida após contrair a covid-19. Em outra publicação, a mulher do apresentador agradeceu à equipe médica que cuidou de Sikêra e aos fãs que torceram pela recuperação dele.

A filha mais velha, Larissa, compartilhou a mesma foto e agradeceu pela melhora do pai. "Obrigada meu Deus, por cada vitória. Por cada dia em que a saúde do meu pai se restaura. Cada passo tem sido de uma alegria sem tamanho! Ver ele cantando, indo de um lado pro outro mexendo nas coisas que ele tanto gosta. E hoje, sentados em volta da mesa, comendo o que gostamos, com parte da família reunida e agradecendo ao senhor. Meu coração está cada vez mais calmo e em paz ao ver meu pai se reerguendo dessa doença terrível. Oro todos os dias por todos os que estão passando por essa enfermidade, pra que Deus continue olhando por nós e por nossas famílias. Não é fácil! Mas é possível. Sei que em breve estarei ajoelhada agradecendo pela saúde dos meus, pela cura do meu pai e pra que seja possível estarmos próximos uns dos outros logo. Pra que eu possa abraçar e beijar minha mãe, que tá longe de mim agora e que nem poderia estar perto. Mas estou feliz! Feliz por cada conquista. Por embora estar longe da minha mãe hoje, saber que ela está com saúde. E que meu pai está chegando lá! Cada dia um pouco melhor, até se reerguer por completo. E enfim, voltar a fazer o que ele ama e trazer alegria pra tantos que o assistem", escreveu.